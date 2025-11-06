雲林縣立田徑場 年底前開放

全運會閉幕，地方敲碗雲林縣立田徑場對外開放，縣長張麗善表示，年底前應可開放。（記者黃淑莉攝）

全國運動會閉幕已過半個多月，地方民眾關切斥資逾廿一億元興建雲林縣立田徑場什麼時候對外開放，雲林縣長張麗善表示，目前正在辦理設備清查、移交及教育訓練等工作，年底前可以開放給民眾使用。

雲林暌違廿年再承辦全運會，因縣內斗南田徑場設備老舊、空間不足，配合舉辦全運會需要，縣府在在虎尾高鐵特定區興建雲林縣立田徑暨地下停車場，總經費為廿一．四三億元。

請繼續往下閱讀...

全運會結束半個多月，有民眾發現縣立田徑場大門深鎖，憂心斥資興建場館成為蚊子，也有民眾在網路社群PO文敲碗全運會主場館縣立田徑場對外開放給民眾使用，引起議論。

張麗善表示，雲林縣立田徑場不僅是專業競技館通過世界田徑總會國際標準認證，當初規劃就是一座開放式運動園區，周邊還設置綠地、籃球場及休憩空間，可提供民眾日常健走、慢跑、體能訓練的場域，不僅限於比賽期間使用，還可滿足地方各年齡層、各族群的運動需求。

張麗善說，全運會圓滿落幕，由於裡面有很多專業設施、器材，目前交通工務局與教育處辦理清點、移交，及相關人員教育訓練，她已指示兩局處加速交接完成，年底前對外開放。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法