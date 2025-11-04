為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台中非洲豬瘟 中央疫調出爐 病毒來自未完全蒸煮廚餘

    2025/11/04 05:30 記者楊媛婷／台北報導
    非洲豬瘟中央災害應變中心昨公布中央疫調報告表示，病毒最可能來自未完全蒸煮的廚餘。（記者羅沛德攝）

    台中梧棲養豬場爆發國內首例非洲豬瘟，因台中市政府初期疫調出現多項缺失，中央派遣專家協助，昨公布中央疫調報告。非洲豬瘟中央災害應變中心表示，經二．五天的調查，在多項資料無法取得的情況下，已排除人、車、豬感染源，病毒最可能來自未完全蒸煮的廚餘。

    單一案例、無擴散跡象

    中央疫調小組三大結論，此為單一案例、未完全蒸煮廚餘為單一來源、疫情無擴散跡象。

    農業部次長杜文珍說，梧棲養豬場除使用梧棲清潔隊收運的廚餘，還摻雜鄰居與自家廚餘，七月僅上傳蒸煮紀錄一次，八月起都沒有上傳。若有確實蒸煮應會用燃料，經查該場今年四月叫二桶各廿公升的瓦斯，隨國軍進場清消，場內仍有這二桶瓦斯，現場也無燃燒柴薪痕跡、蒸煮設備故障，廚餘車檢出陽性，吃廚餘豬欄較飼料豬欄死亡高出逾十五倍。

    台大獸醫學院兼任教授蔡向榮指出，飼主會拿舊的蒸煮照片冒充偽造上傳，梧棲清潔隊對廚餘流向不清，經流行病學分析，可確認廚餘是最大病源。

