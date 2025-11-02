二水跑水節 八堡圳水道熱鬧登場

2025跑水節活動在八堡圳登場，眾人享受跑水樂趣。（記者顏宏駿攝）

彰化縣二水跑水節昨在二水鄉林先生廟及八堡圳水道熱鬧展開，現場舉行祈福儀式、圳頭祭、神轎跑水、感恩祭等活動；二日還有「千人健行水上漂」，健走活動與二水特有的跑水結合，讓參與者跑水的同時，也能瞭解當地歷史文化。

昨跑水儀式邀請彰化、南投、雲林等八間宮廟參與神轎跑水，加上「互動數位跑水」、「Q版多肉香氛蠟燭親子DIY」、「鯛魚燒職人食農體驗」、「玩轉捏麵」等活動，非常精彩。

縣長王惠美表示，今年以「跑水吧！時光潮流」為主題，安排五大活動，包括祭典巡禮水思源、農村饗宴庄腳味、鐵馬鐵腿悠遊行、音樂野餐童遊趣及漫步水圳祈福行。活動亮點包括「二水文化特色餐盒」，以二水當季農產品為食材，由總舖師烹煮，透過九道料理敘述二水的農村故事；其次「漫步水圳集章趣」，邀請民眾以步行方式認識二水，透過集章探索在地，結合互動數位跑水APP，瞭解「飲水思源」的文化精神，還有多場「文創DIY與親子手作」，包括玩轉揑麵、石笱憶童玩樂園的古早味童玩，讓大小朋友動手創作，享受闔家共遊的溫馨時光。

