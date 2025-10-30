北市獨居長者 5年增3.5個百分點

台北市政府主計處依據社會局最新發布的「台北市老人生活狀況調查」報告指出，二〇二四年北市六十歲以上人口幾乎都居住在一般住宅，高達七十二．八％擁有住宅所有權，人口家庭組成分布以兩代家庭為主，占四十一．一 ％；若與上一次調查相較，單獨居住者增加三．五個百分點最多。

60歲以上 逾7成擁自有住宅

台北市社會局每五年辦理一次「台北市老人生活狀況調查」，主計處依社會局最新調查報告指出，二〇二四年北市六十歲以上人口居住於一般住宅占九十九．〇 ％，較二〇一九年增加〇．四個百分點，房屋所有權以自有占七十二．八％最多、家人擁有占一七．二％次之，分別較二〇一九年下降五．四個百分點及上升三．五個百分點。而居住一般住宅的六十歲以上人口，二十三．五％有子女或親戚住在隔壁（上下樓）或相同（鄰近）社區，四十一．九％有子女或親戚住在附近，另三十四．六％沒有子女或親戚住在附近。

主計處進一步指出，六十歲以上人口家庭組成分布，二〇二四年以兩代家庭為主（占四十一．一％），僅與配偶（同居人）同住者居次（占二十四．七％），三代家庭再次之（占一七．〇％），與二〇一九年比較，單獨居住者增加三．五個百分點最多，三代家庭則減少五．八個百分點。

