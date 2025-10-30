嘉縣首座權責型失智據點 「拾憶幫」啟用

嘉義縣長翁章梁等人，昨與長輩一起演奏鼓樂。（記者王善嬿攝）

透過醫療與社區合作 照顧輕度患者 協助延緩退化

嘉義縣為了服務失能程度更高、合併精神行為症狀的失智長輩，在新港鄉「新港素園」長照站成立首座權責型失智據點「拾憶幫」，由大林慈濟醫院失智共照中心人員進駐，結合社區與志工提供共同照護的友善模式，近一個月試營運以來提供十二名輕度失智症長者更即時照護，昨天正式揭牌啟用。

請繼續往下閱讀...

試營運一個月 已照護12名長者

縣長翁章梁、大林慈濟失智共照中心主任曹汶龍、人稱「小鎮醫師」陳錦煌等人昨出席揭牌活動，並與素園鑼鼓隊長者一起演奏鼓樂，現場氣氛歡樂。

翁章梁說，嘉縣推估六十五歲以上失智症患者有九九九八人，為延緩長者失智失能，共設置三個共照中心，廿九個失智據點，「拾憶幫」為首座權責型失智據點，透過醫療與社區共同合作，讓輕度失智併有情緒及行為症狀者獲得全面性照顧。

照顧、共餐等服務 家屬獲喘息

曹汶龍說，以往社區據點多服務記憶力減退或輕度失智長者，但若出現懷疑、遊走、不安等精神行為問題，很難融入一般課程；衛福部推動設立權責型失智據點，現有十二個權責型據點都設在醫院，大林慈濟失智共照中心承擔「拾憶幫」據點運作，希望建立醫療走出醫院，與社區及志工共同照護的友善模式。

「拾憶幫」營運近一個月來，收治輕度失智者且併有情緒及行為症狀者十二人，提供認知促進緩和失智課程、照顧者照顧課程、共餐及安全看視等服務，並結合醫療、社福與心理資源，依長者需求設計個別化非藥物照護方案，協助延緩退化、維持自理能力，也讓家屬獲得喘息與支持。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法