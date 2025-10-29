鳳新高中倒樹 師生木作長椅

國立鳳新高中一棵六層樓高印度紫檀，不敵颱風倒下還壓毀旗桿，師生發揮逆境重生力量，風災後展開木作行動，搬運、鋸切、打磨、上漆，打造多張木質長椅，放置校園角落，陪伴師生休息充電，學會愛、責任與永續，成為最佳生命教育；校長陳江海說，從旗桿重新挺立，到紫檀重生愛與希望，讓孩子在逆境中找到重生的勇氣，修復對土地的感情與責任。（圖：校方提供；文：記者陳文嬋）

