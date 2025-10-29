為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    57人負責6千工地 桃園勞檢員離職率高

    2025/10/29 05:30 記者李容萍／桃園報導
    桃園市正處建設期，各式建案齊發、有超過六千個營造工地，市府勞動檢查處雖編制七十名勞檢員但缺額十三人，工作高壓導致離職率高達廿三％。（桃園市勞檢處提供）

    桃園市正處建設期，各式建案齊發、有超過六千個營造工地，市府勞動檢查處雖編制七十名勞檢員但缺額十三人，工作高壓導致離職率高達廿三％。（桃園市勞檢處提供）

    桃園市正處建設期，各式建案齊發、有超過六千個營造工地，市府勞動檢查處雖編制七十名勞檢員但缺額十三人，工作高壓導致離職率高達廿三％。勞動局昨在桃園市議會工作報告時，不分黨派議員要求改善、增人；勞動局長李賢祥坦言，勞檢員離職率高、有人報到當天就離職，將設置久任獎金留住人才並爭取增加員額，也將引進AI輔助、精簡流程，減輕勞檢員負擔。

    桃園市議員楊朝偉質詢說，近二年勞檢員平均每四人就有一人離職，人力吃緊已嚴重影響勞檢品質下降，勞檢是守護勞工權益的第一道防線，若人力長期不足，制度再完善也只是紙上談兵。

    將設久任獎金留人才

    市議員于北辰要求跨局處支援成立「聯合工安巡查小組」，導入「智慧工安監測系統」利用AI影像辨識與IOT感測技術監測戴安全帽、安全索，並比照新北、台中市增設「工地安全稽查專員」。

    市議員張桂綿、張曉昀表示，勞檢處列管的大型建案眾多，平均每人負責上百個案區，即使每天檢查也忙不過來，應增加人力改變現狀；議員詹江村更說：「勞動局都無法照顧自家員工，遑論照顧全市其他勞工！」

    李賢祥表示，去年開五個缺，三個沒來、一個報到當天辦離職，最後只有一個留下來，他曾二度拜訪勞動部職業安全衛生署長林毓堂爭取增加十名約聘人員處理庶務，未來會持續導入AI輔助，精簡流程，並參考工程人員發放久任獎金制度。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播