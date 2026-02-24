為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    總統赴立院報告破局！綠委批傅崐萁一人擋 謝韓國瑜助安排

    2026/02/24 22:54 記者蘇永耀／台北報導
    立院國民黨團總召傅崐萁。（資料照）

    立院國民黨團總召傅崐萁。（資料照）

    針對邀請總統賴清德赴立法院國情報告，立法院長韓國瑜今日下午主持朝野協商，包括民進黨團與民眾黨團皆不反對韓的提議，卻因國民黨團有異見導致破局。參與協商的民進黨團副幹事長陳培瑜晚間在臉書說，因國民黨團總召傅崐萁一人主導，導致本會期首次協商破局，總統國情報告被擋！她並還原過程說，傅堅持總統要實質的針對立委的國是建言做出回答，並且要有超過一輪以上的問答，他才滿意。

    今日下午協商時，各黨團原先對於總統先國情報告、朝野立委接著「表達意見」、總統再補充說明的程序，有初步共識，但就各黨團發言人數分配，韓國瑜提出五、五、二，獲得民進黨團同意，傅崐萁則堅持按政黨比例九、九、二分配，由於無法達成共識，韓裁示再擇期協商。

    陳培瑜指出，我們樂見總統到立法院進行國情報告，但無論何種形式都應該合乎憲法規定。且憲政機關必須互相尊重，而不是片面決定。「韓國瑜在協商時的建議，也是民進黨團可以接受的做法」，韓甚至直接建議把時間抓在兩個小時之內。她也因此謝謝韓院長的協助。

    陳培瑜痛批，協商破局，是因傅崐萁的堅持，他甚至說既然這是歷史上第一次的國情報告，就不用在乎這些法律的框框架架。她對此感到非常遺憾，更荒謬的是身為立法委員還不想遵守法律不想遵守憲法，這樣的人有什麼資格擔任立委？

