    首頁 > 生活

    首波「春雨」本週爆發！氣象專家曝3特徵「恐發生劇烈對流」

    2026/02/25 07:59 即時新聞／綜合報導
    氣象專家林得恩指出，2026年首波春雨將在本週爆發，不僅持續時間較長、水氣補給充足，且偶有劇烈對流發生。（圖擷自林老師氣象站臉書）

    中央氣象署預報，今天（25日）東北季風稍增強，北部及東北部天氣稍轉涼；東半部地區、基隆北海岸、恆春半島、大台北山區有局部短暫雨。國立台灣大學大氣科學博士林得恩指出，2026年首波春雨將在本週爆發，不僅持續時間較長、水氣補給充足，且偶有劇烈對流發生。

    林得恩今天在臉書粉專「林老師氣象站」發布貼文稱，「春雨」是銜接乾季與梅雨季的重要過渡雨水，對於台灣水資源與農業至關重要。

    林得恩分析，2026年春雨仍將扮演水資源關鍵角色，但在氣候變遷加劇的背景下，其「不穩定性」與「極端化」將成為今年更需要關注的氣象風險。

    林得恩說，今天清晨歐洲EC-AIFS最新數值模式模擬結果顯示，首波春雨將在本週爆發，主要會有以下3個特徵。其一，此波持續時間較長，自明天（26日）起至下週四（3月5日），肇生的訊號頻繁出現。

    其二，環境水氣偏多，補給充足，鋒面雲系、華南雲雨帶及中低層短波槽接續移入；其三，降雨型態雖屬間歇性陣雨，但偶有劇烈對流發生，並伴隨著強勁陣風。林得恩補充，目前評估週五（27日）北部外海及基隆北海岸發生雷雨的機會正在增加。

