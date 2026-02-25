東北季風增強！今迎風面局部有雨 中南部日夜溫差大

中央氣象署表示，今天東北季風稍增強，基隆北海岸、東半部地區、恆春半島、大台北山區有局部短暫雨。（資料照）

中央氣象署表示，今天（25日）東北季風稍增強，迎風面基隆北海岸、東半部地區、恆春半島、大台北山區仍有局部短暫雨，桃園以北地區有零星降雨，新竹以南為多雲到晴。

溫度方面變化不大，各地早晚稍涼，夜晚清晨低溫約17至21度，白天北部及宜花高溫約21至24度，中南部、台東26至31度，中南部地區日夜溫差較大。

離島天氣方面，澎湖陰時多雲短暫陣雨，21至25度；金門陰時多雲短暫陣雨，15至19度；馬祖陰天，12至14度。

空氣品質方面，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級，局部地區短時間可能達「橘色提醒」等級。

明天（26日）北部及東北部氣溫稍回升，各地早晚仍涼；桃園以北地區有局部短暫陣雨，東半部地區、中部以北山區及恆春半島有零星短暫陣雨，其他地區為多雲。

週五（27日）北部及東北部天氣稍轉涼，週六（28日）北部及東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼；中部以北、東半部地區及恆春半島有短暫陣雨，南部山區亦有局部短暫陣雨，其他地區亦有零星短暫陣雨。

下週日（3月1日）各地早晚仍涼；下週日、週一（3月2日）中部以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，南部山區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲。

下週二（3月3日）中部以北及東北部地區有短暫陣雨，其他地區有局部短暫陣雨。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 20 - 21 21 - 30 24 - 32 20 - 25

今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

