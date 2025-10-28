基隆運動中心營運疑涉違法 市府天天查

基隆市政府轄下的國民運動中心委託營運管理廠商管理遭人詬病，致影響市民權益。基市府自二〇二三年起提告，另外，二〇二五年八月市府函送基隆地檢署，偵辦該廠商疑似違反商業會計法。市立體育場即日起派人天天稽查國民運動中心。

基隆市政府教育處副處長楊永芬表示，國民運動中心委託營運管理廠商自二〇一七年起，即開始積欠款項，自二〇二三年教育處積極提告維護市府權益，並續於二〇二四年依約查核財務資料，查有收入登載不實及與總公司金流往來不清情形。基隆市政府政風處於二〇二五年啟動行政調查，疑似涉嫌違反商業會計法，政風處已函請地檢署偵辦。

基隆市長謝國樑昨表示，國民運動中心委外廠商疑違法，市府蒐集累積足夠法律依據，市府將依照促參法收回，因此必須累積相當法律事證，否則收回國民運動中心委外案，將會變成另外一個東岸廣場，待其收回後，將公開徵求優良廠商進駐服務市民。

業者︰市府指控不實

基隆市立國民運動中心委託廠商余姓業者則要求基市府拿出證據，他指出，市府相關指控是不實指控，內容與事實不符。他說，公司和市府在訴訟中，感覺市府一直在放話，有想讓業者經營不下去的現象。另外，針對民眾在網路上留言批評並非事實，已經委請律師截圖提告。至於，基隆市立體育場將天天派人前來稽查，余姓業者表示，來稽查是體育場的權責，他無可置喙。

