竹南建國路288巷車禍多 將設智慧路標

苗栗縣竹南鎮建國路二八八巷為無號誌巷弄，且與竹南鎮建國路二八八巷一六三弄路口處車禍頻傳，苗栗縣議員葉忠倫接獲陳情，質疑該處為無號誌路口且常發生車禍，希望設置相關設施提醒用路人。經葉忠倫邀集苗栗縣政府、竹南鎮公所、警方等單位會勘後，決議在該路口設置智慧路標。

苗縣府交通工務處表示，縣府將負責設置智慧路標，包括雷達偵測與智慧路標來車警示號誌；至於標線補繪、反射鏡調整則交由竹南鎮公所執行。

葉忠倫說，民眾反映建國路二八八巷以及該巷一六三弄支線車禍事故頻傳，且九月初發生一起機車騎士與貨車在建國路二八八巷、建國路二八八巷一六三弄路口車禍，導致機車騎士受重傷；不久後又有小貨車於路口自撞事件，可說相當危險。

經葉忠倫邀集相關單位，決議設置智慧路標，二八八巷主線設置雷達偵測，至於二八八巷一六三弄支線則設置智慧路標來車警示號誌，以提醒用路人注意來車。

另外將補繪轉角路口原有標線；依實際路口狀況，調整反射鏡角度，以改善行車視線死角。葉忠倫等人盼藉此降低車禍發生，也提醒用路人注意來車警示。

