馬太鞍溪堰塞湖潰流 釀19死5失聯 花檢朝過失致死、廢弛職務偵辦

馬太鞍溪堰塞湖潰流重創光復鄉，造成十九人死亡、五人失聯，花蓮地檢署主動偵辦，已朝過失致死和公務員廢弛職務等方向調查。（記者王錦義攝）

九二三馬太鞍溪堰塞湖潰流重創光復鄉，造成十九人死亡、五人失聯、上百人受傷。有罹難者家屬向花蓮縣長徐榛蔚陳情，根本沒有撤離通知，花蓮地檢署主動偵辦，已朝過失致死和公務員廢弛職務等方向調查。

花蓮地檢署昨指出，事發後已陸續調取中央相關單位、花蓮縣政府及鄉鎮公所資料，檢方強調，目前還在調查中。

請繼續往下閱讀...

日前立委傅崐萁指颱風所有撤離工作由鄉鎮市區公所負責。地檢署表示，相關訊息會列入偵辦調查，「該做的都會做，持續進行中」。

據了解，調查人員前往光復鄉公所調閱資料時，鄉公所指出，大約半層樓都被淹掉，電腦、電話、資料全毀，能提供的一定會提供。

監察院副秘書長王增華昨在立院答詢時表示，監院已於二日立案調查。民進黨立委吳思瑤提及，在野黨宣稱調查災情，是要究責藍營人士，但她列舉，過往監院針對納莉颱風、莫拉克颱風曾分別依法糾正時任台北市長馬英九、時任高雄市長陳菊，亦曾因高雄縣甲仙鄉鄉長劉建芳未確實指揮防災工作，依法彈劾等，未分黨派。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法