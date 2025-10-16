維護兒少身心健康 國中小WiFi 將禁連線TikTok

數發部長林宜敬昨表示，將以限制國中小學校Wi-Fi不得連線TikTok，來維護兒少身心健康。（記者廖振輝攝）

數發部長林宜敬昨赴立法院備質詢，立委聚焦「打詐」議題。他強調，數發部多管齊下努力防堵詐騙，也與Meta等社群平台密切合作；至於國人關注的中國短影音平台TikTok（抖音）議題，將以限制國中小學校Wi-Fi不得連線TikTok，來維護兒少身心健康。

林宜敬表示，數發部對TikTok的關注包括有資料存儲地點、股權結構是否有中資與對兒少的危害三大部分；經了解，TikTok的伺服器位於新加坡、部分資料儲存在美國，唯股權結構是否涉及中資尚無法確定。

數發部長：規畫限制連線 但不會盤查個別學生手機

針對兒少保護議題，林宜敬指出，TikTok平台本就限制十二歲以下使用，目前規劃限制中小學Wi-Fi連線抖音平台，但不會盤查個別學生的手機。學生如果使用電信業者吃到飽方案，恐難以規範。

教育部長鄭英耀昨表示，教育部全國學術網路系統本來就對抖音或一些不當社群有隔離，許多研究也發現，包括抖音等短影音平台，流傳一些不當的性別刻板印象、觀念等，基於身心健康發展角度，校園應有所規範。

不過教育部今年五月曾公布「高級中等以下學校校園行動載具使用原則」草案，內容採分階段管理，國中小由學校或班級集中保管，高中須邀集教師、家長、學生等討論管理機制，但在學生團體反彈壓力下，未能如期實施新規。

