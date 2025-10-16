為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    維護兒少身心健康 國中小WiFi 將禁連線TikTok

    2025/10/16 05:30 記者歐宇祥、楊綿傑／台北報導
    數發部長林宜敬昨表示，將以限制國中小學校Wi-Fi不得連線TikTok，來維護兒少身心健康。（記者廖振輝攝）

    數發部長林宜敬昨表示，將以限制國中小學校Wi-Fi不得連線TikTok，來維護兒少身心健康。（記者廖振輝攝）

    數發部長林宜敬昨赴立法院備質詢，立委聚焦「打詐」議題。他強調，數發部多管齊下努力防堵詐騙，也與Meta等社群平台密切合作；至於國人關注的中國短影音平台TikTok（抖音）議題，將以限制國中小學校Wi-Fi不得連線TikTok，來維護兒少身心健康。

    林宜敬表示，數發部對TikTok的關注包括有資料存儲地點、股權結構是否有中資與對兒少的危害三大部分；經了解，TikTok的伺服器位於新加坡、部分資料儲存在美國，唯股權結構是否涉及中資尚無法確定。

    數發部長：規畫限制連線 但不會盤查個別學生手機

    針對兒少保護議題，林宜敬指出，TikTok平台本就限制十二歲以下使用，目前規劃限制中小學Wi-Fi連線抖音平台，但不會盤查個別學生的手機。學生如果使用電信業者吃到飽方案，恐難以規範。

    教育部長鄭英耀昨表示，教育部全國學術網路系統本來就對抖音或一些不當社群有隔離，許多研究也發現，包括抖音等短影音平台，流傳一些不當的性別刻板印象、觀念等，基於身心健康發展角度，校園應有所規範。

    不過教育部今年五月曾公布「高級中等以下學校校園行動載具使用原則」草案，內容採分階段管理，國中小由學校或班級集中保管，高中須邀集教師、家長、學生等討論管理機制，但在學生團體反彈壓力下，未能如期實施新規。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播