    首頁 > 生活

    山區林內學生 走讀海線濕地

    2025/09/29 05:30 記者黃淑莉／雲林報導
    民生國小學童搭乘竹筏體驗魚塭養殖。（蔡正龍提供）

    民生國小學童搭乘竹筏體驗魚塭養殖。（蔡正龍提供）

    位處雲林山線的林內鄉民生國小師生，日前受邀前往海線成龍、椬梧濕地走讀，認識濕地形成、生態，並參與「濕地工作假期」瞭解居民如何透過藝術季讓失落的農地轉型，看到大海及搭乘竹筏則讓小朋友開心尖叫。

    位在口湖鄉的成龍、椬梧濕地是雲林地方級重要濕地，成龍濕地原為農耕地，因堤防破損暴潮入侵及地層下陷關係，農田長期浸於海水中無法耕種，成為人為草澤濕地；椬梧濕地位處北港溪流域出海口，屬潮間帶泥灘濕地，為魚蝦貝類及牡蠣重要養殖區。

    縣府指出，這幾年縣府與觀樹基金會、社區、林保署南投分署、國家公園署、嘉義大學景觀學系等單位通力合作經營，投入生態基礎調查與自然教育工作，為推廣濕地生態，邀請林內鄉民生國小實地走讀兩處重要濕地來認識多樣的水環境生態。

    過程中也讓學生在參與成龍社區發展協會「濕地工作假期」後，瞭解成龍濕地如何透過環境藝術季將「失落的農地」華麗轉型，還有小朋友第一次搭竹筏奮興尖叫。

    民生國小校長蔡正龍表示，這趟走讀小朋友除體驗海邊風貌，更學到社區如何集合眾人之力改變村庄，在心中種下愛護家鄉的種子。

