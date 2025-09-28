台中踩舞嘉年華 逾千舞者嗨翻清水

藍色小精靈的「老爹」與「小美人」人偶率領幼兒園學童跳舞開場。（記者張軒哲攝）

首度移師海線 國內外近百組表演團隊 藍色小精靈也跳舞開場

台中市府推展海線觀光，九月廿七日至廿八日於清水區中山路舉辦國際踩舞嘉年華，活動首度移師海線辦理，逾千名舞者於清水中山路與紫雲巖前熱力演出，昨日傍晚開幕式藍色小精靈的「老爹」與「小美人」人偶率領幼兒園學童跳舞開場，讓海線民眾直呼大開眼界，今日清水街頭仍有舞蹈活動熱力演出。

舞蹈饗宴 活動一連兩天

國際踩舞嘉年華活動踩街隊伍經過清水主要街區，市民及國內外遊客在路邊欣賞近百組表演團體齊聚清水共舞，台中市長盧秀燕致詞指出，今年安排台灣在地的霹靂舞團、大專院校團隊以及西班牙、日本、韓國、印尼、越南、馬來西亞與菲律賓等七國隊伍輪番上陣，激盪出多元文化交織的舞蹈饗宴。

今年國際踩舞嘉年華除了國內舞蹈團隊，另外安排日本德島阿波舞、印尼Wahana Cipta Group、越南MQ Dance、韓國YEON、菲律賓西德拉坎舞蹈團、西班牙Amalgama、馬來西亞沙巴舞蹈團演出原住民舞蹈，去年受到好評的日本名古屋真中祭夜宵再度共襄盛舉，博得熱烈掌聲。

全民共舞 突破舞台界線

除了傍晚踩街演出，今年的晚會來自世界各地的舞團在清水紫雲巖前輪番精彩演出，參與民眾也從全民踩舞趣味競賽、踩街演出到踩舞教學體驗，突破舞台與觀眾的界線，實踐「舞蹈不分國界、全民一起共舞」的精神。

另外，「二〇二五玩味大坑」登場，即日起至十一月六日，大坑商圈推出八〇〇元大坑好滋味券，升級到一五〇〇元價值的吃喝玩樂商品，結合商圈超過二十家餐廳、溫泉飯店及伴手禮商店，包括米其林必比登推介餐廳「東山棧」、「竹之鄉風味餐廳」，還有在地排隊名店「東東芋圓」、「樽日式料理」及熱門園區，讓民眾體驗大坑迷人魅力。

