5G吃到飽至少1399元 立委籲降價

〔記者李文馨、王憶紅／台北報導〕台灣5G開台至今滿五年，資費居高不下，政府補助數百億但目前用戶仍不到四成。民進黨立委林俊憲昨在立法院召開記者會，呼籲三大電信業者提出降價方案。數發部表示，如果未來5G滲透率仍不理想，會通盤檢討補助政策，盼促成更合理的資費。電信業者皆表示，目前已有多元資費方案，提供民眾選擇。

數發部：滲透率仍不理想 檢討補助政策

林俊憲說明，中華電信、遠傳、台灣大哥大等三大業者5G吃到飽方案，資費至少要一三九九元，比4G價格翻倍，但民眾普遍抱怨價格貴、範圍少、訊號差、超耗電，未享受到更佳的服務品質。

林指出，二○二○年起，政府透過「補助5G網路建設計畫」投入約二二一億元，用於基地台建設與韌性網路提升，今年編列卅億元，協助電信業者提升5G滲透率、強化國家網路品質，如今卻形成「業者享受補助、民眾承擔高資費」現象。截至今年七月底，台灣5G平均滲透率僅卅八．九％，其中遠傳最高四十一．七％，其次是中華電信卅八．四％，台灣大哥大則僅卅七％，呼籲業者本月送出5G降價方案到國家通訊傳播委員會（NCC）。

NCC綜合規劃處處長溫俊瑜表示，期待業者能提出透明、公開、促進競爭，消費者又能負擔的多元選擇方案。數發部韌性建設司長牛信仁強調，希望促成更合理資費。

電信業：有多元資費方案 提供民眾選擇

業內人士指出，目前5G採取多元資費，使用者付費下，用戶用多少、付多少，而政府補助5G，是補助基礎建設，而非補貼頻譜的標金。二○二○年5G頻寬釋出總計經過二次競標，當時中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、亞太電信、台灣之星等五大電信業者，總計斥資近一千四百二十二億元，取得5G頻譜。

