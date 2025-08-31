對抗褐根病 自然谷搶救森林大作戰

處理綿密且細小到難以移除的更小染病鬚根，自然谷谷主吳杰峯乾脆連根帶土裝袋施藥殺菌。（記者黃美珠攝）

2025/08/31 05:30

記者黃美珠／專題報導

六月份台中市逢甲大學校樹疑因褐根病倒塌釀一死三傷悲劇；而新竹縣芎林鄉素來以守護低海拔森林而有名的自然谷環境保護公益信託基地內，竟遭褐根病肆虐已殺死五棵大樹，就連最具代表性、曾是攀木教室的近兩百歲大樟樹也慘遭毒手，谷主吳杰峯求助農業部林業試驗所博士傅春旭等相關單位，正進行抵禦病害的工事，積極搶救森林、保護國土。

園內200歲大樟樹 慘遭危害

褐根病是危害樹木的木層孔菌，台灣近年各地都傳有疫情，就連被喻「全國最美校樹」─新竹縣文山國小三棵兩百歲老楓香也遭危害。

請繼續往下閱讀...

吳杰峯說，去年十一月先注意到自然谷內兩棵陰香和一棵白匏子樹葉突然全部枯黃。經向傅春旭查證後，檢查發現附近不僅有棵薯豆病倒、樹根全爛，緊鄰的大樟樹也沒能逃過。

而褐根病除了透過病根接觸傳染，也會像飛沫傳染一樣，從死亡病株空飄病菌孢子，擴散傳染周圍樹木。因此吳杰峯團隊將染病的大樟樹截肢斷根，清理染病部位，再把直徑一公分以下、綿密且細小的鬚根施藥殺菌，盼其半年、一年後康復。

截肢斷根 細小鬚根施藥殺菌

當褐根病菌入侵後，樹根會變脆弱，支撐力下降倒塌時，恐壓壞房車、妨害交通，防治首選是火燒，但須考慮空污與森林火災，或靠用藥、土壤燻蒸消毒，但「搞工」還會引來環境不友善罵名，吳杰峯直言，政府防治褐根病著眼在校園、公園、行道樹，對傳染力和對國土殺傷力更強的山林褐根病，更應注意防範。

愚公吳杰峯 號召志工投入

繼當年跟夥伴一起買地信託，成為國內第一個環境信託典範後，吳杰峯又為了山林當起「愚公」，自己花錢、花體力、耗時間，號召志工投入防治山林褐根病。他直言，很多人乍聽要替樹治病，脫口問樹是否珍貴或是否危及人命，聽到答案否定，看他眼光流露「錢多到沒處花？」但他認為，山上樹木用強大的根系牢牢抓住土壤，同時涵養水資源，幫助調節氣候，可讓國土免於流失與釀災。

自然谷谷主吳杰峯說，大樟樹靠近陰香、白匏子的樹根證實已經感染褐根病。（記者黃美珠攝）

大樟樹靠近已因褐根病枉死的陰香、白匏子的樹根證實出現感染。（記者黃美珠攝）

連根帶土裝袋施藥殺菌。（記者黃美珠攝）

自然谷環境保護公益信託基地谷主吳杰?是個愛山林的「愚公」。（記者黃美珠攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法