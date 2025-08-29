超思案起訴吳諭非 陳吉仲、張經緯未涉案簽結

台北地檢署調查超思案，依涉犯詐欺取財、偽造文書等罪起訴吳諭非，並向法院建請判刑兩年。 （資料照）

2025/08/29 05:30

〔記者吳昇儒、王定傳、楊媛婷／台北報導〕曾協助日本公司出口雞蛋到我國的日商吳諭非見二○二二、二○二三年間，台灣出現雞蛋荒，借用亮采公司名義及成立新公司「超思」進口日本、巴西雞蛋到台灣。以虛增雞蛋價格與運輸成本方式，共向畜產會詐領六○八五萬餘元。台北地檢署調查後，依涉犯詐欺取財、偽造文書等罪將吳女起訴，並向法院建請判刑兩年。

前農業部長陳吉仲、畜牧司長張經緯等人經調查後認無圖利超思行為，且其金流並無異常收入，未有瀆職、圖利情形，予以簽結。進口液蛋、洗選蛋涉偽造日期部分，陳、張二人也無教唆虛偽標示犯行，一併簽結。

陳吉仲：還個人、農業部清白

農業部表示尊重司法調查。前農業部長陳吉仲回應，這不只還個人清白，也還農業部與協助進口夥伴公道。

檢調查出，吳諭非曾協助畜產會與日本伊勢公司進口雞蛋，負責向畜產會請款業務，得知農業部委託畜產會辦理「一一一年度雞蛋緊急調度計畫」時，借用亮采公司名義，進口日本雞蛋，藉機抬價，虛構亮采公司從日本公司購買雞蛋，製作不實請款單，詐取六四六萬一七元。另以匯率不同為由，夥同畜產會專案承辦人吳俊達詐領十七萬七四三五元。

吳母秦語喬則協助女兒成立超思公司，公司成立後，隨即將資金轉出。吳諭非於隔年的雞蛋計畫中，虛構超思向BEST FINE公司購買巴西雞蛋假象，詐得五四二一萬四○○五元；一番操作下來，不法所得高達六○八五萬一四五七元。

檢察官調查後，認定吳諭非涉犯詐欺取財、洗錢及偽造文書等罪，依法起訴；因其詐欺金額龐大且否認犯罪，建請法官量處有期徒刑兩年。吳母部分，涉犯使公務員登載不實罪、違反公司法，一併起訴。

畜產會專員吳俊達則因虛偽驗收，且協助詐領部分款項，檢察官依行使業務上登載不實、詐欺取財等罪將他起訴。

陳吉仲表示，因疫情導致雞蛋供應短缺時，蛋價上漲、黑市猖獗，因有雞蛋專案進口，黑市價格才能瞬間消弭，整體政策效益遠高於成本。

