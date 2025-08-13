《楊柳逼近》雨量上看600毫米 高雄排空25滯洪池

高雄原住民區啟動預防性撤離。（原民會提供）

2025/08/13 05:30

那瑪夏憂路斷成孤島 公路局派機具搶挖民生大橋下土石

〔記者許麗娟、陳文嬋、王榮祥、劉禹慶／綜合報導〕○七二八豪雨造成通往高雄那瑪夏的台二十九線多路段中斷，楊柳颱風將來襲，高雄市那瑪夏區長孔賢傑喊出居民卑微的心聲，希望政府機關能給予那瑪夏基本的交通安全，高雄市、澎湖縣政府宣布今天停止上班上課。

估今下午至深夜風雨最大 備4.7萬沙包

孔賢傑說，楊柳颱風來襲，最擔心台二十九線臨十一線五里埔至南沙魯路段有許多斷點，只要下大雨民生大橋就會被淹沒，沒有替代道路，一旦路斷即成孤島，近一千名里民會受困。孔賢傑說，颱風前夕，交通部公路局昨天派十台機具搶挖民生大橋下的土石，希望大橋不要再被淹沒，也希望政府能還給那瑪夏給予基本的交通安全，從去年凱米颱風斷路七天、○七二八豪雨又斷路五天，「希望政府機關能聽到我們卑微的心聲！」

楊柳颱風來襲，高雄市預估累積雨量上看六百毫米，以今天風雨最大，山區將達豪雨等級以上，昨預防性撤離一千多人，並排空二十五座滯洪池，備妥四．七萬多包沙包，民眾可就近到公所領取。

各易淹水地區預佈130台移動式抽水機

高雄昨成立楊柳颱風應變中心，預估以今天下午至深夜風雨最大，平地易有豪雨，山區更可能出現局部豪雨等級以上降雨，水利局於各易淹水地區預佈一三○台移動式抽水機，另有十八台機組機動調度支援。另○七二八豪雨造成高雄六龜中興里土石流潛勢溪流崩塌，水利局出動怪手疏通水路。此外，苓雅區公所與苓雅區里長聯誼會昨天認購一百箱的那瑪夏西施芒果，呼籲民眾一起響應，多多購買山區的農特產，幫助農民度過難關。

澎湖今天可能出現十至十三級強陣風，因此海空運全斷，消息傳出，澎湖機場昨天下午湧現候補人潮，立榮航空緊急調度一班往台北加班機，但現場仍有不少人候補。

高雄排空25座滯洪池，圖為三民與鳳山區交界的寶業里滯洪池。（記者陳文嬋攝）

高雄六龜中興里土石流潛勢溪流崩塌，水利局出動怪手疏通水路。（市府提供）

