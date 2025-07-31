福八10月升空 3顆立方衛星同行／國家太空中心新創追星計畫 有助台廠搶進國際衛星產業鏈

台灣首顆自製光學遙測衛星星系福衛八號將於十月升空，同班火箭還有三顆「8U」立方衛星。圖為「鐘雀一號」預想圖。（TASA提供）

2025/07/31 05:30

〔記者楊媛婷／台北報導〕國家太空中心（TASA）自製、台灣首顆光學遙測衛星星系福衛八號第一顆衛星（FS-8A）將於十月升空，同班火箭還有三顆「8U」立方衛星「鐘雀一號」、「黑鳶一號」、「信天翁一號」，若發射成功，未來可用在寬頻通訊、衛星物聯網、遠洋漁業，增加台廠搶進國際衛星產業鏈機會。

可用在寬頻通訊、遠洋漁業

TASA自二○二二年啟動「新創追星計畫」，培養國內廠商具備衛星系統整合能力、在軌操作能力，TASA表示，第一期計畫由鐳洋科技與芳興科技分別打造「3U」立方衛星「夜鷹」、「信天翁」，並於去年發射升空，取得初步驗證成果，第二期新增創未來科技，將由三家廠商分別打造四顆8U立方衛星，各於今年、明年發射，組成三個星系。

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TASA說明，今年要發射的三顆立方衛星分別為「鐘雀一號 」、「黑鳶一號」、「信天翁一號」；由創未來科技打造的「鐘雀一號 」，為寬頻通訊衛星，執行Ka頻段技術驗證、對地高速通訊、通訊中衛星換手技術。

「黑鳶一號」為鐳洋科技研發、接手第一代3U立方衛星「夜鷹」任務，進行高速通訊、多連通數IoT資料收集等物聯網通訊技術驗證；「信天翁一號」由芳興科技研發，預計進行海洋水色遙測及相關通訊應用驗證。

TASA新創追星立方衛星計畫主持人陳嘉瑞表示，鐘雀一號進行高速傳輸頻段—Ka頻段酬載驗證，同步進行地面使用者終端驗證，應用層面廣泛；黑鳶一號要驗證的衛星物聯網則適合應用在環境監測，如養殖漁業、森林保育等應用；信天翁一號則是透過遙測進行水色辨識，進行漁場探索，可應用於遠洋漁業。

新創追星三顆立方衛星將搭乘火箭航班SpaceX的「Transporter 15」，該航班主酬載為TASA自製光學遙測衛星福衛八號第一顆衛星（FS-8A）。

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