不滿產地、批發價差9.5元 雞協：2週內自報產地價／成立督導委員會 終結蛋商主導50年價格現象

國內北部與中部的雞蛋批發價與產地價由北市蛋商公會對外發布與決定，養雞協會對蛋價訂定有意見，雙方僵持。（資料照）

2025/07/24 05:30

〔記者楊媛婷、林志怡／台北報導〕中華民國養雞協會不滿產地價與批發價每台斤價差達九．五元，並且皆批發價先漲、產地先跌，昨宣布已通過決議成立督導委員會，最快二週內該協會就會公告雞蛋產地價，並採每日報價模式，終結過去五十年由蛋商主導蛋價現象。

農業部：產銷應有效溝通

農業部畜牧司表示，支持產銷有效溝通，但不支持蛋價漲跌都由單方決定、缺少協商機制，養雞協會擬自行對外報雞蛋產地價，畜牧司強調，只要產銷雙方都有共識，都會予以尊重；消基會則表示，暫時採取觀望態度。

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國內雞蛋採包銷制，亦即不論蛋農生產多少蛋，蛋商都要收購，蛋商對雞蛋產地價與批發價有較大話語權。而雞蛋最大市場在台北，北市蛋商公會有更大議價影響力，但北市蛋商公會讓產地價與批發價近年價差維持每台斤九．五元，且今年產地價每台斤幾乎都在卅元以下，蛋農認為不敷成本。

雞協：包銷制已名存實亡

養雞協會副理事長林漢章表示，雞蛋都被蛋商運走，市面缺蛋或堵蛋都只能聽蛋商說法，且有些蛋商看到雞蛋品質差就沒收，包銷制已名存實亡，此外，今年長達十七天春節紅盤價（年節期間雞蛋收購價會再低於平日產地價，蛋農折讓價差給蛋商，形同給蛋商春節「紅包」），批發先漲、產地先跌等，蛋農承受損失，有必要拿回產地報價權。

林漢章說明，養雞協會將成立督導委員會，全台主要十五個雞蛋產區逐日呈報產量給各區召集人，再由協會彙整資訊逐日統一報價，模式比照現行土雞、肉雞報價方式，可掌握第一手資訊，讓市況更透明，最快二週內就建置機制，公告雞蛋產地價。

林漢章表示，過去蛋農跟蛋商有默契，但北市蛋商公會今年將雞蛋產地價壓太低，應反映目前每台斤至少廿八．五元的成本。林坦言，雞蛋產地價短期可能較混亂，但蛋農與蛋商都要生活，產地價會朝協會統一報價方向進行。

消基會：太貴民眾會抵制

消基會董事長鄧惟中指出，對民眾來說，雞蛋是日常生活必須的蛋白質來源，前兩年受到禽流感疫情影響，經歷蛋價暴漲與暴跌的過程，蛋價一度高到民眾難以接受的水準，也因此培養一定的「消費韌性」，當蛋價高到不合理程度，民眾就會採取抵制作為，尋求其他蛋白質來源。

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