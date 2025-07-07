丹娜絲轉中颱 西半部嚴防強風豪雨 竹苗中彰投雲嘉南高屏澎13縣市 今停班停課

中颱丹娜絲動態圖

2025/07/07 05:30

相隔39年再有中颱登陸中部

〔本報記者／綜合報導〕丹娜絲颱風於昨日上午增強為中度颱風後，以罕見的路徑北上通過台灣海峽，預估昨日深夜自中部地區登陸，成為繼卅九年前中颱韋恩之後，首個以中颱強度登陸中部地區的颱風。中央氣象署科長劉宇其提醒，西半部首當其衝，要嚴防強風豪雨。

桃市蘆竹等沿海4區停班課

今天全台十三縣市停班課，分別為新竹縣市、台中、彰化、南投、苗栗、雲林、嘉義縣市、台南、高雄、屏東、澎湖；另外桃園沿海的蘆竹、大園、新屋觀音四區停班課。

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丹娜絲昨晚十時位於澎湖南南東方約六十公里處，七級風暴風半徑一五○公里，以每小時卅五轉十五公里速度，延台灣西部海岸線北上，預計深夜登陸後於清晨減弱為輕度颱風，持續北上遠離台灣。

受丹娜絲及其外圍環流影響，自五日零時至昨日晚間十時，屏東牡丹累積雨量達六三四毫米、台東壽卡五九三毫米；劉宇其說，昨晚起南部地區及澎湖已有明顯雨勢，澎湖東吉島已有十三級陣風，台南至高屏沿海有九至十級強陣風。

劉宇其指出，丹娜絲北上通過台灣海峽後，東部地區雨勢將逐漸趨緩，但今日澎湖及西半部地區上半天風雨仍相當顯著，其中澎湖可能出現十四至十五級強陣風，雲嘉地區風力可達十三至十四級，颱風中心通過區域風力可能更強，且澎湖及西半部地區普遍有局部大雨或豪雨。

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