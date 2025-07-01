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    巴楠花中小學 實驗高中籌備處揭牌

    巴楠花中小學新校舍落成，校方昨天舉行高中籌備處揭牌儀式。（記者蘇福男攝）

    巴楠花中小學新校舍落成，校方昨天舉行高中籌備處揭牌儀式。（記者蘇福男攝）

    2025/07/01 05:30

    〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市立巴楠花部落中小學實驗高中籌備處昨天揭牌，明年九月將招收高中部新生，成為全國第一座原民從幼兒園到高中學程的完全實驗學校。

    巴楠花部落中小學位於高市杉林區大愛園區，原為那瑪夏區民族國小，於莫拉克風災後遷至山下重建，致力於原住民族實驗教育，校名「巴楠」取自布農語 padan，是指台灣低海拔到高海拔皆能恣意生長的五節芒，如同布農人堅韌的生命態度。

    巴楠花中小學新校舍落成，校方昨天舉行高中籌備處揭牌儀式，由部落長老主持完成送木柴、點火祈福及立石灶等儀式後，再由教育部主秘林柏樵、高市副市長李懷仁、立委伍麗華、邱議瑩等人共同揭牌。

    林柏樵致詞指出，巴楠花從國小到改制國中小，再到實驗高中籌備處揭牌，一路走來堅定地扎根部落、回應文化，在這裡，教育是與山林共生、與部落同行的生活智慧，是有靈（hanitu）的學習場域。

    明年9月將招收2班

    巴楠花目前從幼兒園至國中部共有一四三名學生，校舍有國中教室三間、高中教室六間，並設有圖書館、資訊室與部落廚房、策展室、音樂室與師生宿舍等，巴楠花實驗高中明年九月招生，預計招收二班，非原民身分學生也能入學。

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