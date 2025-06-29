泰山海砂屋危老都更 多數住戶促加速重建

位於新北市泰山區新生路的「書香世家」社區有海砂屋問題。（住戶提供）

2025/06/29 05:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕位於新北市泰山區新生路的「書香世家」社區有海砂屋問題，五層樓公寓共一一○戶的受損程度不一，不少住戶頻頻修整漏水、天花板崩落、鋼筋裸露等狀況，苦不堪言，爭取依照「危老都更」法令重建，昨天由住戶票選「武泰建設」作為實施者，多數住戶要求加速重建，但部分住戶對於分配條件、僅有一家建商參與仍有疑慮；新北市城鄉發展局副局長邱信智說，會協助住戶儘早完成危老都更。

住戶邱小姐指出，「書香世家」的五層樓公寓社區共有第一期四十戶、第二期七十戶，最早遷入的住戶從一九八七年起陸續遷入，住約十年後，發生漏水、外牆龜裂、鋼筋裸露等情況，找專業單位檢測後是海砂屋，住戶本想採取自地重建的都更方式，但需要九成住戶的同意、門檻太高，政府如今提供「危老都更」，只需五成住戶同意即可實施，讓多數人看到改建的希望，期待早日脫離住在海砂屋的噩夢。

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武泰建設董事長李振吉昨天舉辦說明會並獲選為實施者，提出建商分得五十六％、住戶分回四十四％方案，但有些住戶不滿四十四％太低，希望滿足「一坪換一坪」等條件，也有住戶希望有更多的建商參與，提供更好的選擇方案。

李振吉表示，依照都更流程，將再舉辦兩次自辦公聽會、兩次公辦公聽會，整合住戶們的意見，盡快展開重建。

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