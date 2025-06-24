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    首頁　>　生活

    桃美館設人行連通空橋 6/28起交管

    2025/06/24 05:30

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕「桃園市立美術館新建工程」人行連通空橋工程去年十二月開工，即將進入空橋鋼構吊裝作業，市府新建工程處表示，吊裝工程將於廿八日開始，預計八月卅日完工，施工期間中壢區高鐵南路二段公園路及文德路將實施六階段交通管制。

    新工處表示，人行連通空橋工程主要銜接桃美館本館及兒童美術館，吊裝工程將分六階段施作及交通管制。前期三階段分別為，第一階段廿八日至七月五日，每天上午九點至下午四點卅分間管制「高鐵南路二段南下慢車道（自公園路起至文德路）」。

    第二之一階段自七月六日至七月九日，每天上午九點至下午四點卅分間管制「高鐵南路二段南下慢車道（自公園路起至文德路）」，廿四小時全時段管制「高鐵南路二段南下內側第三快車道（自公園路起至文德路）」；第二之二階段自七月九日至七月十五日，每日晚間十點至隔天清晨六點間管制「高鐵南路二段南下內側第二、第三快車道（自公園路起至文德路）」，廿四小時全時段管制「高鐵南路二段南下內側第三快車道（自公園路起至文德路）」。

    新工處表示，第三階段自七月十六日至七月廿五日，每日晚間十點至隔天清晨六點間管制「高鐵南路二段南下內側第一、第二、第三快車道，自公園路起至文德路止」，廿四小時管制「高鐵南路二段南下內側第三快車道（自公園路起至文德路）」。

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