視障勇追夢 彰縣許博彥獲總統教育獎

彰化縣共五位優秀學生榮獲總統教育獎，彰化縣長王惠美（右三）頒獎金一萬元給得主。（彰縣府提供）

2025/06/15 05:30

挑戰先天限制 樂觀喜歡學習 拍影片上傳YT 自學鋼琴、二胡、打鼓

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化線西鄉曉陽國小六年級學生許博彥，因黃斑部病變導致全盲，又有慢性腎臟疾病，但他天性樂觀喜歡學習，不只教同學數學，還會拍自己玩戰鬥陀螺影片上傳到YouTube頻道，開朗的他無畏先天的挑戰與限制，獲得今年總統教育獎的肯定。

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林歆璇全盲 立志成輔導老師

曉陽國小校長傅肇箕表示，博彥的聽力很好，靠著聽力與點字認真學習，什麼都難不倒他，只要他想學的電腦或是音樂，都會找資料自學，不只會彈鋼琴，也正在學二胡與打鼓。因為課業很好，還可以教同學數學。

傅肇箕說，博彥因為喜歡電腦，不只幫媽媽更新電腦程式，也喜歡拍影片上傳自己的YouTube頻道，影片內容有玩戰鬥陀螺，也有生活日常，因此他在班上擁有好人緣，師生都超級喜歡他。

謝至程、吳昌玹 無懼身體障礙

縣府教育處表示，今年彰化縣共有五位優秀學生榮獲總統教育獎，除了曉陽國小許博彥以外，還有靜修國小吳昌玹、鹿鳴國中謝至程、溪湖高中林歆璇、大村國中游佩璇。其中，許博彥與林歆璇都是視力全盲，仍熱愛學習，林歆璇則立志成為輔導老師。

游佩璇 盼未來入選自由車國手

謝至程則面對身體障礙，用行動展現領導力與責任感；同樣身體障礙的吳昌玹，在電動輪椅追夢，立志成為計程車司機。自由車好手游佩璇，家中共有五個小孩，都是由母親一人辛苦撫養，游佩璇在全國自由車賽都拿到好成績，期許自己未來能夠入選國手。

彰化縣長王惠美也頒發總統教育獎得主，每人一萬元獎學金以資鼓勵。王惠美並表示，要拿到總統教育獎非常不容易，希望得獎者繼續努力，實現自己的夢想。

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