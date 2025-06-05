為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    海口故事屋 用藝術讓國際認識台西

    土耳其藝術家用自己的頭髮做創作媒材。（記者黃淑莉攝）

    土耳其藝術家用自己的頭髮做創作媒材。（記者黃淑莉攝）

    2025/06/05 05:30

    偏鄉歷史建築活化 提供在地、國內及國外創作交流及展覽

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕台西海口故事屋每年固定一場國外藝術家展覽，今年邀請土耳其藝術家Sehriban Koksal Kurt駐地創作及展出，她利用在台灣各地撿來的落葉、花朵、樹枝及自己的頭髮創作。台西海口故事屋屋主丁仁桐說，多年來透過在地、國內及國外藝術家展覽及交流，提升台西藝術氣息，也讓國際認識台灣偏鄉。

    今年邀土耳其藝術家駐地創作

    海口故事屋原為海口庄長宿舍在日治時代昭和十二年完工，一九九四年後閒置，二○○七年六月雲林縣府登錄為歷史建築，二○一六年啟動修復工程，二○一九年活化為海口故事屋。

    丁仁桐指出，台西位處雲林偏鄉，若只是單調辦理畫展，可能成為蚊子館，展覽必須要豐富、多元，每年固定策展六場，一場是台西在地創作者，一場海外藝術家，一場雲林縣內藝術家，其他為國內藝術家，每次展覽都邀請創作者來分享自己的故事。

    每年6場展覽 提升台西文藝氣息

    丁仁桐說，像去年五月的台西阿嬤素人畫家丁許凉、中國結高手許櫻桃，兩人高齡八十多歲，展出期間只要開館，她們一大早就到故事屋與參觀者互動，分享生活點滴及創作趣事。國外藝術家有來自香港、日本、韓國、土耳其等國，來台西駐地創作、布展，會把創作過程和在台西日常，透過個人社群與國外友人分享，透過藝術讓國際認識台西。

    丁仁桐從小熱愛藝術，在家鄉成立台西藝術協會，最早舉辦國際藝術營，邀請國內外藝術家到台西駐地創作，連續舉辦十多年，幾年前因COVID-19疫情停辦。

    港日韓土等國藝術家也曾布展

    「自然無聲的歌聲」土耳其藝術家Sehriban Koksal Kurt表示，展出的作品多數是她來台灣創作，媒材是她走訪過的城市台中、新北及雲林的虎尾、台西、成龍濕地等，撿來的落葉、樹枝、花朵、種子、衣服的布料、榕樹的氣根，這些都是大自然創造出來最自然、美麗的東西，透過創作把日常的美延續，也讓生活更美麗。展期至七月十三日。

    土耳其藝術家用在海口故事屋外撿到的樹枝創作。（記者黃淑莉攝）

    土耳其藝術家用在海口故事屋外撿到的樹枝創作。（記者黃淑莉攝）

    台西海口故事屋透過藝術，讓世界看見台灣雲林偏鄉。（記者黃淑莉攝）

    台西海口故事屋透過藝術，讓世界看見台灣雲林偏鄉。（記者黃淑莉攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播