海口故事屋 用藝術讓國際認識台西

土耳其藝術家用自己的頭髮做創作媒材。（記者黃淑莉攝）

2025/06/05 05:30

偏鄉歷史建築活化 提供在地、國內及國外創作交流及展覽

〔記者黃淑莉／雲林報導〕台西海口故事屋每年固定一場國外藝術家展覽，今年邀請土耳其藝術家Sehriban Koksal Kurt駐地創作及展出，她利用在台灣各地撿來的落葉、花朵、樹枝及自己的頭髮創作。台西海口故事屋屋主丁仁桐說，多年來透過在地、國內及國外藝術家展覽及交流，提升台西藝術氣息，也讓國際認識台灣偏鄉。

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今年邀土耳其藝術家駐地創作

海口故事屋原為海口庄長宿舍在日治時代昭和十二年完工，一九九四年後閒置，二○○七年六月雲林縣府登錄為歷史建築，二○一六年啟動修復工程，二○一九年活化為海口故事屋。

丁仁桐指出，台西位處雲林偏鄉，若只是單調辦理畫展，可能成為蚊子館，展覽必須要豐富、多元，每年固定策展六場，一場是台西在地創作者，一場海外藝術家，一場雲林縣內藝術家，其他為國內藝術家，每次展覽都邀請創作者來分享自己的故事。

每年6場展覽 提升台西文藝氣息

丁仁桐說，像去年五月的台西阿嬤素人畫家丁許凉、中國結高手許櫻桃，兩人高齡八十多歲，展出期間只要開館，她們一大早就到故事屋與參觀者互動，分享生活點滴及創作趣事。國外藝術家有來自香港、日本、韓國、土耳其等國，來台西駐地創作、布展，會把創作過程和在台西日常，透過個人社群與國外友人分享，透過藝術讓國際認識台西。

丁仁桐從小熱愛藝術，在家鄉成立台西藝術協會，最早舉辦國際藝術營，邀請國內外藝術家到台西駐地創作，連續舉辦十多年，幾年前因COVID-19疫情停辦。

港日韓土等國藝術家也曾布展

「自然無聲的歌聲」土耳其藝術家Sehriban Koksal Kurt表示，展出的作品多數是她來台灣創作，媒材是她走訪過的城市台中、新北及雲林的虎尾、台西、成龍濕地等，撿來的落葉、樹枝、花朵、種子、衣服的布料、榕樹的氣根，這些都是大自然創造出來最自然、美麗的東西，透過創作把日常的美延續，也讓生活更美麗。展期至七月十三日。

土耳其藝術家用在海口故事屋外撿到的樹枝創作。（記者黃淑莉攝）

台西海口故事屋透過藝術，讓世界看見台灣雲林偏鄉。（記者黃淑莉攝）

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