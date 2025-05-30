名間擬建焚化廠 雲林議員堅決反對

2025/05/30 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕南投縣政府計畫在名間鄉新建垃圾焚化廠，距離雲林縣林內淨水場僅七公里多，雲林縣議員張維崢昨日在議會質詢，憂心民生用水、灌溉用水遭污染，堅決反對名間鄉設焚化廠，要求縣府也能站出來捍衛縣民權益。雲林縣長張麗善表示，尊重議員意見，但也要尊重專業。

距林內淨水場7公里 憂污染水源

張維崢指出，南投縣焚化廠選址在名間鄉，緊鄰林內鄉且距離林內淨水場的直線距離只有七．四三公里，周邊都是山，又在雲林水源頭，若順利興建，雲林縣民生用水、灌溉用水可能會受污染，雲林縣是農業大縣，這是很嚴肅的公共議題，他堅決反對在名間鄉蓋焚化廠，他會與名間的環團站在一起。

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張維崢進一步說，當年林內焚化廠興建就因距離淨水場太近，希望要記取林內焚化廠的經驗不要重蹈覆轍，彰化縣已有團體出面表達反對南投焚化廠興建，雲林縣也應該表態。

張麗善指出，垃圾分類回收只是降低垃圾量，焚化廠才是解決垃圾的根本之道，焚化廠興建地點是否造成污染，會有環評委員就經驗、專業分析，且智慧科技等技術進步，議員關切污染的問題她尊重，但要尊重專業。

環保局長張喬維表示，南投焚化廠環評還沒做，不清楚污染情況，在環評審查階段雲林縣會要求列席，將等環評模擬情況再研究分析對雲林的影響，並提出建議給南投縣府參考。

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