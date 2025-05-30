為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    名間擬建焚化廠 雲林議員堅決反對

    2025/05/30 05:30

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕南投縣政府計畫在名間鄉新建垃圾焚化廠，距離雲林縣林內淨水場僅七公里多，雲林縣議員張維崢昨日在議會質詢，憂心民生用水、灌溉用水遭污染，堅決反對名間鄉設焚化廠，要求縣府也能站出來捍衛縣民權益。雲林縣長張麗善表示，尊重議員意見，但也要尊重專業。

    距林內淨水場7公里 憂污染水源

    張維崢指出，南投縣焚化廠選址在名間鄉，緊鄰林內鄉且距離林內淨水場的直線距離只有七．四三公里，周邊都是山，又在雲林水源頭，若順利興建，雲林縣民生用水、灌溉用水可能會受污染，雲林縣是農業大縣，這是很嚴肅的公共議題，他堅決反對在名間鄉蓋焚化廠，他會與名間的環團站在一起。

    張維崢進一步說，當年林內焚化廠興建就因距離淨水場太近，希望要記取林內焚化廠的經驗不要重蹈覆轍，彰化縣已有團體出面表達反對南投焚化廠興建，雲林縣也應該表態。

    張麗善指出，垃圾分類回收只是降低垃圾量，焚化廠才是解決垃圾的根本之道，焚化廠興建地點是否造成污染，會有環評委員就經驗、專業分析，且智慧科技等技術進步，議員關切污染的問題她尊重，但要尊重專業。

    環保局長張喬維表示，南投焚化廠環評還沒做，不清楚污染情況，在環評審查階段雲林縣會要求列席，將等環評模擬情況再研究分析對雲林的影響，並提出建議給南投縣府參考。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播