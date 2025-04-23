日踩線團遊南投 體驗低碳旅遊

2025/04/23 05:30

〔記者張協昇／南投報導〕為加強吸引日本民眾來台旅遊，南投縣政府近日邀請日本JTB、阪急交通社等知名旅遊業者與網紅組成的踩線團，走訪日月潭、桃米生態村及埔里福興溫泉區等景點，安排體驗縣府創新規劃的低碳永續旅遊行程，盼能獲得日本觀光客青睞。

縣府觀光處表示，去年國外來台旅客約七八五萬人次，僅及二○一二年的水準，鑑於外國旅客對南投觀光永續生存的重要性，縣府積極主動出擊，透過參與國際旅展及安排各國踩線團來台踩線體驗等方式行銷南投景點，拓展國際觀光市場，其中日本觀光客即為重點行銷目標。

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觀光處指出，此次日本踩線團行程，以「永續、生態、人文」為核心規劃理念，安排到日月潭搭乘電動船遊湖、體驗時下最流行的SUP水上運動，以及探訪原住民文化與品嚐在地風味餐，並前往埔里福興溫泉區騎乘自行車慢旅。

日本踩線團成員表示，永續低碳旅遊是世界各國的旅遊趨勢，透過實地體驗後，可以感受到南投豐富多元的觀光資源，也適合推廣低碳旅遊，極具市場競爭力，很樂意將縣府精心規劃的遊程推薦給日本旅客，相信可吸引不少日本團體或自由行遊客優先選擇南投觀光。

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