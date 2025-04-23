為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    日踩線團遊南投 體驗低碳旅遊

    2025/04/23 05:30

    〔記者張協昇／南投報導〕為加強吸引日本民眾來台旅遊，南投縣政府近日邀請日本JTB、阪急交通社等知名旅遊業者與網紅組成的踩線團，走訪日月潭、桃米生態村及埔里福興溫泉區等景點，安排體驗縣府創新規劃的低碳永續旅遊行程，盼能獲得日本觀光客青睞。

    縣府觀光處表示，去年國外來台旅客約七八五萬人次，僅及二○一二年的水準，鑑於外國旅客對南投觀光永續生存的重要性，縣府積極主動出擊，透過參與國際旅展及安排各國踩線團來台踩線體驗等方式行銷南投景點，拓展國際觀光市場，其中日本觀光客即為重點行銷目標。

    觀光處指出，此次日本踩線團行程，以「永續、生態、人文」為核心規劃理念，安排到日月潭搭乘電動船遊湖、體驗時下最流行的SUP水上運動，以及探訪原住民文化與品嚐在地風味餐，並前往埔里福興溫泉區騎乘自行車慢旅。

    日本踩線團成員表示，永續低碳旅遊是世界各國的旅遊趨勢，透過實地體驗後，可以感受到南投豐富多元的觀光資源，也適合推廣低碳旅遊，極具市場競爭力，很樂意將縣府精心規劃的遊程推薦給日本旅客，相信可吸引不少日本團體或自由行遊客優先選擇南投觀光。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播