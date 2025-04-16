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    教部加碼補助 增聘月薪制特教助理員

    特教助理人員協助與指導學生穿脫衣物。（教育部提供）

    特教助理人員協助與指導學生穿脫衣物。（教育部提供）

    2025/04/16 05:30

    〔記者楊綿傑／台北報導〕為降低特教助理人員流動率並鼓勵久任，教育部除每年補助各縣市進用助理員經費約七億元外，去年起更加碼核定四年三十億元，逐年增加月薪制學生助理員共一六○○名，去年已增加四百名，接下來三年每年再增加四百名，以提升服務品質及穩定人力。

    國教署組長孫旻儀指出，一一二學年度以前，縣市依學生需求提供時薪或月薪制助理員，每年約一萬餘人，以時薪制助理員為主。教育部每年依各縣市身障學生人數核定補助特教助理員經費，並於前年教師節前夕宣布未來四年逐步增聘特教助理員。

    此外，孫旻儀說，國教署去年發布規定，保障月薪制助理員薪資由三萬一七二五元至三萬七八○○元，年終工作獎金比照軍公教，依考核成績晉薪；時薪制助理員如具身心障礙者服務人員資格以基本工資一．二倍支給，服務達八百小時以上，依累計服務時數加成五至廿％久任晉薪。

    成大附屬台南工業高級中等學校侯小姐說，月薪制薪資相對穩定且有晉薪與休假制度，增留任意願。校長黃耀寬也認為，提升勞動條件及待遇有助於對學生的持續性支持。

    新竹特教學校校長賴國誠提到，調薪前許多學校徵聘人員困難；該校助理員朱小姐表示，特教助理員的工作繁重，心理壓力非同一般，薪資結構合理更能穩定人力。

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