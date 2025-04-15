高鐵雲林站 每週增加3班次停靠

立委劉建國（左）與高鐵公司人員協調，爭取高鐵雲林站增班。（立委劉建國服務處提供）

2025/04/15 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕因應民眾搭乘高鐵需求增加，高鐵公司昨天起每週新增十七班次，其中有三班次停靠雲林站，包括南下兩班、北上一班。立委劉建國表示，台大醫院雲林分院已升格為準醫學中心，加上假日雲林站一位難求，雲林站停靠班次增加有必要，高鐵公司同意考量七月份再增加停靠班次。

劉建國與台大醫院雲林分院院長馬惠明上週拜訪高鐵公司，爭取增加停靠雲林站的班次，劉建國指出，高鐵已成為遊客、外漂鄉親回鄉及洽公民眾主要搭乘的大眾運輸工具，有鑑於雲林站到週末或連續假日，幾乎每一班次都一位難求，其次台大雲林分院升格為準醫學中心，病患與家屬往返交通需求不容忽視。

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劉建國說，國家級高齡醫學暨健康福祉研究中心即將啟成，屆時會有許多國內外學者專家來訪，高鐵雲林站的搭乘需求增加，增班有迫切性。

高鐵公司副總陳信雄指出，即日起高鐵每週新增十七班次，其中有三班列車停靠雲林站，分別為南下週六下午一時十七分及三時十七分及北上週五晚上八時卅一分；七月一日因應暑假搭乘旅客增加，高鐵會再增十班車次，屆時會多思考雲林鄉親的需求，且未來長期性規劃在班表結構可以調整下，也會優先考量雲林鄉親需求。

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