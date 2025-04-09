新北新店溪碧潭堰 魚群洄游大爆發

新北市碧潭堰魚道正值大批魚類洄游往上游產卵，景象壯觀。（記者翁聿煌攝）

2025/04/09 05:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕魚群洄游大爆發！新北市新店溪碧潭堰整修增設人工魚道，隨著春天到來，魚類進入繁殖季節，民眾站在碧潭堰下游處水域，可以看見大量魚群沿著魚道逆流而上的景象，近日數百條肥碩的大頭鰱爭先恐後回上游產卵的情景，令人嘖嘖稱奇，展現新店溪近年生態回復成果。

數百條大頭鰱 近日回上游產卵

水利局長宋德仁表示，市府二○一五年起在碧潭堰下游建置四處矮堰，留住溪水並串連水域空間，建置碧潭堰的生物廊道，使新店溪生態更加豐富，其中碧潭堰魚道自二○二二年五月至去年十二月止，記錄到六十三種魚類及十種蝦蟹類現蹤。

請繼續往下閱讀...

隨著上週降雨及天氣回暖，魚類感受到繁殖季節的信號，水下監視攝影機捕捉到數以百計的大魚溯溪游入魚道的畫面，民眾透過玻璃窗，可以近距離觀察魚類洄游生態，成為生態教育的最佳素材。

宋德仁說，為避免有人盜捕洄游魚群，聘僱保全人員廿四小時巡邏，碧潭堰下游一百公尺以內禁止垂釣，維護魚群繁衍。

清華大學教授曾晴賢指出，水利局定期監測新店溪生態，運用水下監視攝影機記錄魚道內的魚類洄游情形，且在碧潭堰上下游公告封溪護漁河段，確保魚、蝦、蟹等水中生物有安全的棲地。今年魚類洄游盛況值得關注和期待，先前是香魚洄游，近期是大頭鰱，五月還有淡水河口的毛蟹會沿著魚道的繩索爬回上游產卵。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法