為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    新北新店溪碧潭堰 魚群洄游大爆發

    新北市碧潭堰魚道正值大批魚類洄游往上游產卵，景象壯觀。（記者翁聿煌攝）

    新北市碧潭堰魚道正值大批魚類洄游往上游產卵，景象壯觀。（記者翁聿煌攝）

    2025/04/09 05:30

    〔記者翁聿煌／新北報導〕魚群洄游大爆發！新北市新店溪碧潭堰整修增設人工魚道，隨著春天到來，魚類進入繁殖季節，民眾站在碧潭堰下游處水域，可以看見大量魚群沿著魚道逆流而上的景象，近日數百條肥碩的大頭鰱爭先恐後回上游產卵的情景，令人嘖嘖稱奇，展現新店溪近年生態回復成果。

    數百條大頭鰱 近日回上游產卵

    水利局長宋德仁表示，市府二○一五年起在碧潭堰下游建置四處矮堰，留住溪水並串連水域空間，建置碧潭堰的生物廊道，使新店溪生態更加豐富，其中碧潭堰魚道自二○二二年五月至去年十二月止，記錄到六十三種魚類及十種蝦蟹類現蹤。

    隨著上週降雨及天氣回暖，魚類感受到繁殖季節的信號，水下監視攝影機捕捉到數以百計的大魚溯溪游入魚道的畫面，民眾透過玻璃窗，可以近距離觀察魚類洄游生態，成為生態教育的最佳素材。

    宋德仁說，為避免有人盜捕洄游魚群，聘僱保全人員廿四小時巡邏，碧潭堰下游一百公尺以內禁止垂釣，維護魚群繁衍。

    清華大學教授曾晴賢指出，水利局定期監測新店溪生態，運用水下監視攝影機記錄魚道內的魚類洄游情形，且在碧潭堰上下游公告封溪護漁河段，確保魚、蝦、蟹等水中生物有安全的棲地。今年魚類洄游盛況值得關注和期待，先前是香魚洄游，近期是大頭鰱，五月還有淡水河口的毛蟹會沿著魚道的繩索爬回上游產卵。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播