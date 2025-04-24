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    週五、週六雨神同行 中部以北大雨、雷雨一波接一波

    明後兩天注意陣雨和雷雨。（氣象署提供）

    明後兩天注意陣雨和雷雨。（氣象署提供）

    2025/04/24 18:34

    〔記者吳亮儀／台北報導〕深夜水氣移入，明後兩天全台天氣糟糕！中央氣象署預報，週五、週六（25日和26日）兩天同時受到東北季風和華南雲雨區東移影響，中部以北、東北部及東部地區有短暫陣雨或局部雷雨，其他地區也都有雨勢，直到週日（27日）天氣才會較穩定。

    氣象署預報員陳姵安說，今天深夜就開始有水氣移入台灣，明天起連續兩天各地都有雨勢，且受到這波東北季風影響，北部、東北部和東部天氣較涼，加上華南雲雨區東移，雨勢會「一波一波移入」，且不定時。

    「北部和東北部要注意大雨，且會有局部雷雨發生」，陳姵安說，雨勢不是一直下，但會一波接一波；中部以北、東北部及東部地區有短暫陣雨或局部雷雨，而迎風面基隆北海岸、東北部及東部地區有局部大雨發生的機率，中部以北地區也有局部較大雨勢；東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，南部地區也有零星短暫陣雨。

    陳姵安說，要到週日天氣才會稍微穩定，東北季風開始減弱，北部、東北部及東部氣溫回升；北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

    「但下週一（28日）又有另一波鋒面報到，又會轉雨」，陳姵安說，這波鋒面會很快通過，但會讓中部以北地區有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率；她指出，下週一深夜會有另一波東北季風增強，影響到下週二（29日），但水氣較少，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

    陳姵安說，下週三、下週四（4月30日、5月1日）東北季風減弱，各地天氣多雲到晴，僅東部及東南部地區有零星短暫雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

    未來降雨狀況。（氣象署提供）

    未來降雨狀況。（氣象署提供）

    未來氣溫趨勢。（氣象署提供）

    未來氣溫趨勢。（氣象署提供）

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