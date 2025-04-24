中配補繳除籍證明「具結」替代方案 陸委會：已收到600餘件

陸委會發言人梁文傑。 （記者陳鈺馥攝）

2025/04/24 18:02

〔記者陳鈺馥／台北報導〕移民署日前發函通知中配，3個月內補繳「喪失原籍證明公證書」，否則撤銷在台戶籍登記，陸委會也公布「具結」替代方案，21日開始受理。陸委會發言人梁文傑今天說，目前為止大概收到600餘件，政府對申請案都會仔細審酌及提供最大協助。

移民署官網「通知繳附喪失原籍證明專區」提及，受理日期自4月21日起至6月30日止，移民署收到申請書，經審查後若是同意具結與寬限，申請人都需在1個月內繳納「具結書」，若是不同意，則須按照原本的要求，於3個月內繳附喪失原籍證明。

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梁文傑表示，4月21日開始受理申請「具結」或「延期」，目前為止大概收到600餘件，說想要具結或延期。有些是不符合「具結」或「延期」的條件，但需要政府協助的大概有200多件，政府對於申請案件都會仔細審酌及提供最大協助。

梁文傑指出，很多爭議等，自從方案公布後，基本上都可以處理，但有些疑難雜症部分，陸委會和移民署都會全力協助，「不會再針對具結或延後的條件，再有所改變」。

梁文傑強調，這次很多人說這對中配不公平，或額外課予義務，須強調的是，2004年立法院那次修法是沒有表決就一致性通過，規定要在六個月內補件，超過六個月未補件，按照法律就是得取消台灣身分證。

梁文傑進一步說，像游智彬、李貞秀都是那一批，如果不讓你補件，這些人被檢舉就得直接註銷身分證，但因為這一批人很多人，所以我們是給這些人機會，去補足法律要件，並不是額外要求去做什麼事，而是當時沒做的請大家去做，否則會影響你在台灣的權益。

他強調，經過這兩、三週說明，大部分中配都知道政府態度和立場，只要有去做，幾乎沒有辦不成的。

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