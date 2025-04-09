彰化光復郵局改建復工 增建至7樓

彰化市光復路郵局改建案，重新復工的新告示牌與看牌懸掛在基地圍籬。（記者張聰秋攝）

2025/04/09 05:30

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化市光復路郵局改建案因與國賓影城解約而中斷，停工三年後終於復工。此案原定於三年前動工，完成地基工程後因合作方退出而停擺，經郵局總公司重新規劃、發包，定名為「彰化光復路郵局承續工程」，並於上月復工。目前，工地的機具和人員已進場，工程公告示牌重新掛起，整個工程正式啟動。

新大樓將興建地下三層、地上七層，為結合郵政與商業用途的多功能建物，總經費五億五一○○萬元，預計二○二七年八月完工。郵局表示，基地位處彰化火車站前黃金地段，交通便捷、具高度發展潛力，未來可望引進補教、餐飲業者還有公司行號進駐，提升使用效益。地下三層做停車場、一、二樓作為郵務辦公空間，三至七樓對外招商。

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該基地位於光復路與和平路口，面積約五六四坪，鄰近彰化火車站商圈。原規劃興建地下三層、地上六層的商業大樓，並與國賓影城簽約。原工程於二○二○年十二月動工，沒想到工程初期即遇疫情影響，加上國賓影城評估後認為市場規模有限，解除合約，導致工程中斷。郵局調整設計方案，將樓層增至七層、預算提高，並於去年發包，順利於今年三月三十一日復工。

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