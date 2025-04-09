關稅衝擊 旅遊業看淡後市／今年出境、來台旅客原估成長5~10％ 學者認為可能衰退或負成長

觀光業者表示，受美國總統川普關稅政策影響，已有公司行號暫緩旅遊計畫。示意圖，人物與新聞無關。（記者蔡昀容攝）

2025/04/09 05:30

〔記者蔡昀容／台北報導〕美國總統川普的關稅政策引起全球產業哀鴻遍野，股市綠油油，旅遊業也恐受衝擊，今年營運先盛後衰。學者認為，今年出境、來台客原估成長五至十％，但接下來可能衰退甚至負成長；旅遊業者表示，已有公司行號暫緩員工旅遊。

全球旅客疫後踴躍出國，我國航空業者也積極布局新航線，包括北美、日本，積極送引客。根據觀光署統計，今年一月出境約一六一．三萬人次，較去年同期增約廿五．八％，超越疫前二○一九年同期約廿四．一％；今年一月入境約六十五．一萬人次，較去年增約十．三％，對比疫前恢復約七十五％。

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財富縮水 影響旅遊意願

靜宜大學觀光系副教授黃正聰表示，出遊需有錢、有閒、有心情，全球股災後因股票下跌、工廠失去訂單、無薪假等，恐會影響民眾出遊意願。

他觀察過去幾個月趨勢，原預估今年來台客有望成長十％，但現在情況為主要入境國都列高關稅地區，降低民眾出遊能力，如日韓、越南等；因台灣去年四月地震後基期較低，短期可望仍有五％成長，但長期來講會衰退，年底甚至可能負成長。

已有公司暫緩員工旅遊

黃正聰原估今年出境旅客可成長五至十％，但受關稅衝擊可能變負成長。國內旅遊方面，民眾財富縮水、支出轉為保守，可能呈現高價產品衰退、低價產品成長。

黃正聰認為，政府首務是關稅談判，若衝擊仍未改善，應研擬策略救經濟、救觀光；觀光業者也要有心理準備，不只是餐廳、旅行社、旅宿業者，航空業也將面臨搭機人潮、旅行團減少，擴張航線計畫可能轉趨保守。

旅行商業同業公會全聯會理事長吳盈良指出，當企業營業額縮減，就會限縮或取消員工旅遊活動；民眾也是一樣，當股市衰弱，會緊縮不必要的開銷，對旅遊業是潛在危機。

吳盈良指出，接下來幾週已安排好的旅遊不受影響，但銷售及報名漸漸停滯，也有公司暫緩旅遊計畫；今年暑假賣得好不好，預計四月底、五月初能窺探一二。至於國際客，關稅效應還未顯現，待觀察。

觀光署：提高誘因因應

觀光署長周永暉表示，關稅政策目前對製造業影響較大，後續是否影響觀光業仍須觀察，觀光署會做好充分準備，以便因應觀光活動轉趨保守的情境，例如提高誘因，增加景區、活動亮點等，當前先維持千萬人次國際客目標前進。

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