為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    墾丁「台灣祭」免費入場 周春米︰ 帶動產業

    墾丁「台灣祭」引爆熱潮，屏東縣長周春米表示，努力讓台灣祭魅力走向國際。 （記者蔡宗憲攝）

    墾丁「台灣祭」引爆熱潮，屏東縣長周春米表示，努力讓台灣祭魅力走向國際。 （記者蔡宗憲攝）

    2025/04/06 05:30

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕台灣祭自創辦以來，以免費入場的模式吸引大量樂迷湧入墾丁，成功打響品牌，也引發部分老樂迷質疑，認為免費機制恐影響獨立音樂生態與品質。對此，屏東縣長周春米表示，獨立音樂發展需樂迷支持，而觀光是墾丁命脈，未來縣府團隊會努力讓台灣祭魅力走向國際。

    除了音樂文化的推廣，周春米也強調，台灣祭對地方觀光產業的助益不容忽視，墾丁是國境之南，觀光產業是屏東的重要經濟命脈，台灣祭吸引大批樂迷湧入，不僅帶動住宿、餐飲、交通等相關產業的發展，也讓更多年輕人重新認識墾丁的魅力。

    親近獨立音樂 樂迷成長

    獨立音樂的發展不僅依靠創作者，樂迷的成長同樣重要。屏東縣府傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭表示，台灣祭從舉辦以來，讓許多過去較少接觸獨立音樂的民眾有了親近的機會，這樣的文化累積，是獨立音樂圈長遠發展的關鍵。

    鄞鳳蘭指出，台灣祭的免費模式雖然受到不同聲音的討論，但在國內音樂產業仍屬少數，與其他音樂祭各有不同的發展策略，不能單以收費與否來評斷對環境的影響。

    打響品牌 聽見非主流

    對於外界討論台灣祭的模式，是否影響其他獨立音樂祭的生存空間，鄞鳳蘭認為，各音樂祭各有特色，目標都是讓非主流音樂被更多人聽見。台灣祭能夠快速建立品牌，獲得樂迷的喜愛與信任，代表這個活動確實滿足一部分市場需求，將持續打造屏東成為音樂與藝術文化的重要基地。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播