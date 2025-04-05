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    彰化源泉國小師生 創作玉山印象

    二水鄉源泉國小三十四名學生各自繪出玉山的印象，最後拼湊出一幅長二一四公分的「玉山印象」畫作。（源泉國小提供）

    二水鄉源泉國小三十四名學生各自繪出玉山的印象，最後拼湊出一幅長二一四公分的「玉山印象」畫作。（源泉國小提供）

    2025/04/05 05:30

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣位於西部平原，雖然地勢較低，但在空氣能見度良好情況下，仍能遠眺台灣最高峰玉山，每當網路有人分享，都令人振奮不已，對此彰化縣鄰近玉山最近的二水鄉源泉國小，近日舉行「玉山印象」油畫創作活動，由卅四名學生分別畫出玉山的印象，再拼湊出一幅長二一四公分的畫作，有不少學生看見作品不禁驚嘆雄偉，甚至大呼「好想爬玉山」。

    這項活動由源泉國小向兒福聯盟申請經費，並利用每週三下午的藝創社社團活動時間舉行「玉山印象」油畫創作，吸引卅四名學生參與，由於多半學生都沒油畫經驗，甚至沒真正看過玉山，只能透過教師指導層層堆疊色彩的油畫技巧，共耗時半年時間才完成，近日校方精心裱框，並懸掛於學校活動中心給全校師生欣賞。

    指導老師鄭智仁與張燕淑表示，這副「玉山印象」畫作，共由卅六張油畫畫布組合，裱框後長約二一四公分寬為一五八公分，成品相當壯觀。

    學生蕭艾琦表示，第一次畫油畫就畫玉山很開心，覺得她雄偉、漂亮，最後作品完成時，色彩一層一層疊上去，感到特別震撼，是一次難忘的經驗。學生鄭詠卉說，畫玉山很有趣，未來我一定要親自登上玉山，看它真正的壯麗景色。

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