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    墾丁「台灣祭」開唱 首日湧入4萬人

    墾丁「台灣祭」昨天開唱，首日湧入4萬名樂迷嗨翻。（記者蔡宗憲攝）

    墾丁「台灣祭」昨天開唱，首日湧入4萬名樂迷嗨翻。（記者蔡宗憲攝）

    2025/04/04 05:30

    〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁「台灣祭」昨起在大灣遊憩區熱鬧開唱，清明連假首日湧入四萬名樂迷，五大舞台人氣爆棚，台下螢光棒海浪翻湧，尤其晚間冰球樂團與日本天王級樂團「DOES」出場，全場樂迷更是如癡如醉，尖叫聲響徹海濱。

    邁入第五年的台灣祭，今年集結百組國內外樂團，五大舞台「南方」、「大唱」、「春漾」、「迪爵騎士」與「大灣」輪番上陣。首日亮點除芒果醬、冰球樂團、血肉果汁機，日本「DOES」首次跨海獻唱更掀起高潮。

    活動首日一早起，往墾丁地區車流暴增，枋寮分局啟動台一線南下調撥車道，台灣祭品牌效應發酵，帶動當地旅宿住房率飆至九成，恆春旅宿餐飲、夜市攤商生意興隆。

    屏東縣長周春米表示，五年來台灣祭從在地活動成長為南台灣音樂盛事，去年三天破百萬人次，今年首日人潮更勝以往，帶動恆春半島觀光商機可期。

    縣府傳播處長鄞鳳蘭強調，台灣祭打造健康清新的音樂環境，網路聲量與人潮逐年攀升，不僅振興墾丁觀光，更讓年輕世代重返此地，今起還有滅火器、美秀集團、怕胖團、固定客等重磅演出，邀請全國樂迷感受墾丁的音樂與海風魅力。

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