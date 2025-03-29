不明人士上門找小孩抽血？國健署委託 訪員還在說明就遭轟出門

近來網路社群指中研院研究人員強闖家戶要強行抽血，但其實是謠言，該計畫主持人之一的潘文涵表示，該調查是隨機抽樣家戶的特定年齡層，並會先寄送通知書，也會發公文給當地衛生所、警察局、村里長告知將在該地須執行國健署委託的國民營養健康調查。（記者楊媛婷翻攝）

2025/03/29 05:30

〔記者楊媛婷／台北報導〕網路貼文指有人持中研院生醫所助理研究員陳弘昕簽章的「國民營養健康調查」說明書，闖進家門要抽小孩的血，當下趕人離開。該調查主持人北醫大教授潘文涵昨日表示，計畫是受國健署委託，陳是共同主持人之一，此次事件訪談員還沒拿出同意書就被轟出門，才引發誤會。

我國自一九九三年開始執行國民營養健康調查，潘文涵表示，這項調查是呈現國人健康長期趨勢，包含各種疾病盛行率、營養攝取狀況，還有食物中有害物質攝取量分析等，我國去年通過「營養及健康飲食促進法」，規定國民營養健康調查須持續進行。

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了解民眾怕被詐騙 事前會通知當地機關

有民眾在網路貼文，指春節前有自稱中研院生醫所人員挨家挨戶訪談並抽血，還說村長跟衛生所都知情，該民眾表示，對方雖有名牌與醫療人員證件，但難以確認是否為真，自家小孩被選中要抽血，但抽血應該要填同意書，卻沒拿給家長看，最後要對方離開了事。

潘文涵表示，衛福部國健署每四年會執行國民營養健康調查，近年都委由中研院等單位執行，陳弘昕是調查計畫的共同主持人之一，對象為國內二個月大以上國民，調查方法是透過隨機抽樣找起點戶，先寄通知書告知該家戶特定年齡層民眾被選中為調查對象，也會發公文告知當地警察局、衛生所、村里長等，之後從起點戶開始由訪查員持名牌敲門說明，詢問民眾是否願意參加，再拿同意書給願意協助調查的民眾簽署。

潘文涵指出，經查該案是訪談員還在說明、尚未拿出同意書就被民眾趕出門。她表示，這幾年執行這類訪查困難度增加，也坦言能體會民眾怕被詐騙等擔憂，因此一定會事前先寄通知書、公文給當地機關告知。

近年家戶訪查難度大增，潘文涵表示，研究人員也希望可只在醫院調查，或只用網路進行，但該調查幾乎涵蓋全齡，線上問卷等方式有回收率過低、準確率不高問題（英國採線上方式問卷執行，回收率僅十七％），難以被官方接受。

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