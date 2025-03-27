塗銷增亂象 中山商圈兩側行穿線回來了

台北市交通局19日塗銷中山商圈誠品和新光三越間、台北牛乳大王前兩處行穿線，衍生交通亂象。（記者林承鴻攝）

2025/03/27 05:30

民眾不清楚行走動線 交通局︰行人專用時相內 可直行或對角穿越

〔記者林承鴻、何玉華／台北報導〕台北捷運中山站一號、四號出口間，十八日新畫廿公尺寬行穿線，並施行廿四小時行人專用時相，十九日塗銷誠品和新光三越間、台北牛乳大王前兩處行穿線，許多民眾不清楚行走動線，衍生交通亂象；市府廿四日會勘後，昨重新繪設消失了一週的行穿線，交通局表示，在行人專用時相內，可直行或對角穿越路口，無須繞行。

請繼續往下閱讀...

民眾以為過馬路得繞ㄇ字型

南京西路上廿公尺寬行穿線十八日啟用，初期因駕駛不熟悉新的標線和號誌，常有車輛卡在行穿線上。而誠品和新光三越間以及台北牛乳大王前兩處行穿線在十九日塗銷後，許多民眾搞不清楚要如何穿行，以為過馬路得繞ㄇ字型，先走到中間線形公園，過馬路到另一側後，再走橫向斑馬線到目的地，批評不直覺又不方便；走塗銷的行穿線痕跡又擔心違規。

交通局會勘重劃 後續再進行規劃

台北市長蔣萬安昨出席中山區里長座談，受訪時也透露他上週六（廿二日）剛好經過，看到一些民眾的反應，除了即刻通知交通局調整時相，也發現兩側的行穿線還是有通行需求，要求交通局恢復，後續再進行整體規劃設計。交通局廿四日再度會勘，昨施工重劃兩側行穿線。

交通管制工程處處長張建華說明，南京西路與心中山線形公園兩側巷弄口，本來是兩個路口號誌，現在合成一個路口處理並實施廿四小時行人專用時相；之前塗銷行穿線是因為沒有實施廿四小時行人專用時相，擔心巷子出來的車輛會跟行人交織。

里長︰應等捷運出口完工後再繪設

當地民安里里長王俊堯說，應該等中山站一號出口完工後再繪設新的行穿線，否則現在一號出口處沒有足夠空間讓行人等待過馬路，現在卻反過來；等出口完工後，市府會通盤檢討出讓行人安全又方便通行的規劃。交工處管制設施科科長許銓倫表示，配合一號出口完工，會重新規劃路口意向，包括標線、鋪面等可能都會改變，讓用路人清楚知道這是一個大路口。

中山商圈誠品與新光三越間的行穿線，昨日已重新繪設。 （記者林承鴻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法