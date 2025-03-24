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    國際小狗日 高雄500毛孩齊聚

    動保處迎接國際小狗日，於中正寵物公園舉辦「好伴」狗聚，超過五百犬隻相見歡。（記者陳文嬋攝）

    動保處迎接國際小狗日，於中正寵物公園舉辦「好伴」狗聚，超過五百犬隻相見歡。（記者陳文嬋攝）

    2025/03/24 05:30

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市動保處迎接國際小狗日，一連二天舉辦「好伴」狗聚及認養會，超過五百犬隻齊聚中正寵物公園玩樂。其中一三八隻黃金獵犬有三成來自認養，展現認養大型犬是很棒的事，也為五百隻犬貓找到新家。

    好伴認養會 宛如毛孩遊樂園

    動保處為迎接國際小狗日，一連二天結合八十家市集品牌，於中正寵物公園舉辦今年首場「好伴」系列活動，邀集寵物多元化品牌，以「伴bàn」理念推出音樂、市集、體驗，宛如大型毛孩遊樂園。

    「好伴bàn培訓班」邀請寵物專家帶來「路徑追蹤搜救犬講座」、狗狗禮儀及好鼻師課程，深入了解狗狗的學習與行為模式，還有寵物防災闖關遊戲、交換禮物等，透過遊戲和競技，建立人狗互動關係。

    現場超過五百犬隻相見歡，其中有一三八隻黃金獵犬有三成來自認養，飼主帶狗齊聚以推廣大型犬認養為訴求，展現認養大型犬是「很棒的事」。

    動保處長葉坤松表示，高雄市作為一個友善動物城市，透過活動讓民眾理解動物保護議題是生活日常。

    狗聚推廣認養 擴大寵物兔鼠

    此外，動保處每年與百貨、量販店合辦公益認養會，已經累計為五百隻犬貓找到新家，更首度擴大寵物兔鼠認養，搭配「相遇相識三十」試養計畫，專人提供飼養諮詢及新手毛爸媽入門指南，促成試養家庭認養率達九成。

    前鎮區張小姐說，透過活動認養的流浪狗「布丁」，已成為全家的情感樞紐，原本擔心孩子只是三分鐘的熱度，在動保處提供完整飼育諮詢等，創新又負責任的認養模式，真的讓人安心又放心。

    138隻黃金獵犬有3成來自認養，飼主帶狗齊聚展現認養大型犬是很棒的事！（記者陳文嬋攝）

    138隻黃金獵犬有3成來自認養，飼主帶狗齊聚展現認養大型犬是很棒的事！（記者陳文嬋攝）

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