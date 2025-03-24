花況近年最佳 阿里山櫻王成焦點

阿里山工作站前櫻王依舊是賞櫻焦點。（蕭明學提供）

2025/03/24 05:30

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕連日來氣溫回升，艷陽高照，阿里山國家森林遊樂區的櫻花盛開，花季主角染井吉野櫻遍地開花最吸睛，阿里山工作站前櫻王為賞櫻焦點；紫藤花聖地嘉義縣梅山鄉瑞里「紫色山城」，處處可見盛開紫藤花，預計本週週末假日是賞花最佳時機。

紫藤花盛開 瑞里變「紫色山城」

林業保育署嘉義分署副分署長李定忠說，工作站附近的染井吉野櫻是賞花必訪熱區，其他的染井吉野櫻分布在派出所、阿里山賓館、森之道、收費站、阿里山火車站、沼平車站與祝山觀景台等處，花況為近年最佳。

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李定忠說，分布在工作站前步道旁、沼平公園等處的大島櫻、高砂櫻、枝垂櫻，花開約五至六成，預計月底滿開，最後一棒的普賢象櫻花期將持續到四月下旬。

「阿里山達人」黃源明表示，台灣一葉蘭和玉山杜鵑最近開花，沼平公園往姊妹潭的木棧橋邊玉山杜鵑花況佳，舟之橋適合觀賞一葉蘭，木蘭園的紫玉蘭花況好。

嘉義縣一六六觀光產業發展協會理事長邱詩富說，連日氣溫回升，瑞里紫藤滿開，若無降雨或強風，最佳觀賞期可持續七天，本週週末假日預計花況良好；清明連假期間雖花況應已較遜色，但今年雨水充足，預計將有可觀的螢火蟲出沒；葉姓遊客說，瑞里茶壺民宿前與青葉山莊旁的紫藤花隧道，紫色花序浪漫度破表，廊道擠滿拍照打卡的遊客，為瑞里紫藤花季掀起高潮。

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