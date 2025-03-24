PP自強號站票太多惹民怨 電子票證可搭里程將縮至50公里

台鐵公司擬將電子票證搭乘範圍，從70公里縮減為50公里。（記者蔡昀容攝）

2025/03/24 05:30

〔記者蔡昀容／台北報導〕台鐵PP自強號開放站票，但乘客常抱怨站票太多，讓購買座位的乘客難以前往座位，有時座位還被占走。台鐵為此擬縮短電子票證可搭乘里程，從七十公里範圍縮短至五十公里，預計今年上半年與台鐵調漲新票價政策一起上路。

與台鐵新票價一起上路

台鐵普悠瑪、太魯閣規定全車對號座，要購買座位才能搭乘，不能使用電子票證；新自強號EMU3000限定十一車次、九至十一車廂發售自由座，但仍要購票才能搭乘，不能使用電子票證。

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PP自強號除了對號座，也開放持電子票證搭車的站票，但常被乘客抱怨尖峰時段站票人數太多、車廂擁擠，走道站滿，導致買對號座的旅客難以接近座位，有時還被站票客占走，占位者若在睡覺或不願讓座更是尷尬。台鐵則解釋，對號座乘客擠不上車，往往是因持電子票證乘客不願往車廂內部移動塞住。

台鐵副總經理劉雙火說明，當初因為都會區間運能不足，開放PP自強號電子票證站票，現在台鐵陸續購車提升運能，加上要解決站票乘客問題，擬將電子票證可搭乘里程從七十公里縮短至五十公里，超過搭乘範圍者需補票自強號車資。板橋站至新竹站約七十．九公里，台北站至雙溪站約四十七．五公里。

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