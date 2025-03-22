（台中）托嬰業者陳情 要求取消「地板價」

台中市一群托嬰業者和家長21日於市府前廣場陳抗，抗議「公托地板價限制」，讓業者經營苦不堪言，造成血汗勞工、托嬰環境每況愈下！（記者廖耀東攝）

2025/03/22 05:30

80多家不滿準公托規範 盼提高家長補助 社會局︰將研議相關措施

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市托嬰中心業者昨天到台中市政府抗議，他們不滿中市府一律要求準公共化，托嬰業者收費一萬六千元的「地板價」，是全國唯一規範準公托「地板價」的政策，已造成血汗產業，政策錯誤比兒虐更可怕，業者要求刪除「地板價」、給予托育人員久任獎金，以及恢復家長補助三千元，社會局表示，將研議相關措施。

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抗議霸凌托育人員、血汗台中

「社會局霸凌托育人員，血汗台中！」，台中市八十多家托嬰業者到市府拉白布條抗議，台中市嬰幼兒福利聯合會榮譽理事長蔣叔融指出，中市府規範準公托業者「地板價」政策，感覺上是讓家長減少負擔，實際卻是讓業者陷入不重品質、找不到高薪老師的窘境，業者不敢加入準公托，家長也找不到準公托，呼籲市府取消不合時宜的政策。

全市156家準公托 平均月費1.8萬

社會局長陳仲良表示，市府在二○一三年建構友善托育而設置「地板價」，逐年依經營品質調升費用，第二年起每年可申請調高五％，二○二三年「地板價」，從一萬四千元調高至一萬六千元，考量物價上漲，也讓家長減輕負擔，目前全市一五六家準公托，平均月費一萬八三七九元，現在業者希望刪除地板價，會依托育環境改變與中央政策研議。

業者希望發托育人員久任獎金

針對托育人員久任獎金，陳仲良表示，這不是最有效、唯一能留住托育人員的方法，將依市財源研議。

至於家長補助，陳仲良澄清，二○一八年準公共政策上路後，中央托育補助由三千元增至六千元，市府在財源及家長負擔做調整，現在中央補助到一萬三千元，加上現行市府補助一四○○元，共一萬四四○○元，依目前準公托收費一萬八千多元（平均值，含依品質調升的收費），家長也僅負擔三千、四千元，對托嬰中心及家長來說，負擔沒增加，他強調三個訴求都聽到了，市府是適當對托嬰中心價格做掌控。

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