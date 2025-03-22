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    連署處被丟石頭 雙和罷團報警處理

    永和區仁愛公園罷免連署現場，被民眾丟擲石頭。（雙和罷團提供）

    永和區仁愛公園罷免連署現場，被民眾丟擲石頭。（雙和罷團提供）

    2025/03/22 05:30

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市公民團體「雙和罷團」罷免藍委永和區林德福、中和區張智倫，如火如荼展開二階連署，罷團指出，昨天在永和區仁愛公園連署時，傍晚有一名騎YouBike的民眾朝連署處丟擲石頭，幸好志工沒有被砸傷，罷團幹部已報警處理。罷免團體表示，中和區罷免總部仍在今天開幕，爭取更多民眾支持。

    「雙和罷團」指出，志工連日都在中、永和地區連署，昨天傍晚約六點卅二分，在仁愛公園連署現場，一名騎YouBike路過的民眾丟擲一顆約雞蛋大小的石頭，隨即騎車離去，幸好志工沒有被砸中，罷團幹部已報警處理，罷團並譴責暴力行為。

    「雙和罷團」強調，街頭連署是憲法保障的公民權利，任何以暴力或恐嚇手段企圖干擾、阻撓公民行動的行為，都是對民主價值的踐踏，團隊也不會因任何威脅而退縮，繼續堅守街頭。

    中和罷免總部今開幕

    中和區罷免總部將於今天上午十一點在中和區宜安路一巷二號開幕，屆時將由雙和罷免領銜人「朱約信與Mini」進行「倫刪寺匾額」與「伏德宮匾額」揭幕儀式，並公開發表「外好汝甘知」罷免主題曲。

    此外，雙和罷團的LED車，以「土窯雞」、「修理紗窗」的風趣配音與動畫，目前已在雙和地區巡迴展出，引起雙和在地民眾的拍照打卡風潮，今天下午二點至四點，將由朱約信擔當司機助手與一日小編，並全程網路直播。

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