從癌王變榜尾 台灣子宮頸癌防治 吸睛國際

國健署與APEC合辦的「APEC消除子宮頸癌國際研討會」昨（21日）在台北登場，來自美國、澳洲、日本、韓國及多個東南亞國家的13個APEC經濟體專家齊聚。 （國健署提供）

2025/03/22 05:30

〔記者邱芷柔／台北報導〕曾高居台灣女性癌症首位的子宮頸癌，如今大幅退位，歸功於全民健保與政府長年推動的預防政策，自一九九五年起，政府提供卅歲以上女性每年一次免費抹片檢查，二○○八年起補助國中女生接種HPV（人類乳突病毒）疫苗，這道防線成功讓子宮頸癌的發生與死亡率下降超過七成，排名掉到第十名與第八名，亮眼成績也吸引國際關注。

健保+政府預防政策居首功

昨天台北舉辦「APEC消除子宮頸癌國際研討會」，邀集十三個經濟體的專家，與中研院院士陳建仁、美國癌症協會教授Robert A. Smith，及澳洲墨爾本大學教授Julia Brotherton等分享經驗。

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世界衛生組織（WHO）統計，二○二二年全球約六十五萬名女性罹患子宮頸癌，導致近卅五萬人死亡。為加速終結子宮頸癌，WHO訂下「九○—七○—九○」目標，意即二○三○年前九十％女孩在十五歲前完成HPV疫苗接種，七十％女性在卅五至四十五歲間接受兩次篩檢，九十％確診者獲得適當治療。

台灣在子宮頸癌防治上已走在國際前列，但二○二二年標準化發生率仍為每十萬人有七．六人，距離WHO設定的「低於四人」目標，仍有努力空間。衛福部國健署統計也顯示，目前台灣女生十五歲前接種HPV疫苗的比率已超過九成，而卅五歲前接受篩檢的達六成，四十五歲前近八成，治療覆蓋率超過九成，整體成效良好，但篩檢涵蓋率仍待提升。

國健署長吳昭軍指出，今年起將抹片篩檢年齡下修至廿五歲，並提供卅五、四十五與六十五歲女性HPV DNA檢測，並首次將國中男生納入HPV疫苗接種對象，以提升群體免疫，朝消除這項女性殺手的目標邁進。

對於社會關注的「痛痛女孩」事件，台大醫院小兒科主任呂俊毅表示，過去曾有近四十起HPV疫苗接種後不適通報，但二○一三年至二○一八年間，針對廿二萬多名女性的研究顯示，這些症狀與疫苗無直接關聯，民眾不必過度擔心。

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