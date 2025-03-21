沙崙醫院新建工程 6月招標

成大沙崙醫療服務與創新園區計劃啟動，第一期新建沙崙醫院模擬圖。（成大提供）

2025/03/21 05:30

成大沙崙醫療服務與創新園區計劃一階啟動 預計2031年完工

〔記者洪瑞琴／台南報導〕成大沙崙醫療服務與創新園區計劃已啟動，第一階段沙崙醫院新建工程，預計二○三一年完工。為推動台灣智慧醫療與生技產業的國際化發展，成功大學率團訪問日本神戶醫療產業都市，也象徵沙崙醫療園區國際鏈結正式啟動。

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F區第一期 工程預算91億餘元

沙崙醫療服務與創新園區計畫基地位於沙崙綠能科學城核心區，占地十八公頃，預計將花十五年建設，總經費五○○多億元。其中第一階段（F區第一期）沙崙醫院（含兒童醫療中心）新建工程，工程預算九十一億餘元，預計今年六月招標。

成大健康服務暨數位創新推動辦公室攜手伊藤忠株式會社，於三月中旬率團前往日本神戶醫療產業都市（KBIC），深入探討產業聚落發展、智慧醫療應用及AI技術創新，並與神戶市政府、神戶醫療產業都市推進機構（FBRI）、神戶微軟人工智慧創新聯合實驗室、神戶市民醫院及神戶眼科醫院等單位展開戰略對話。

成大率團訪神戶醫療產業 鏈結國際

成大健康服務暨數位創新推動辦公室執行長許以霖表示，這次參訪也象徵成大沙崙醫療園區國際鏈結的正式啟動，未來園區將聚焦於精準健康管理、遠距醫療、智慧病房、細胞治療及生技產業加速器，並透過與日本神戶、矽谷及歐洲生技園區的合作，促進台灣智慧醫療產業的全球佈局。

神戶醫療產業都市由神戶市政府與FBRI共同推動，已成為亞洲領先的生技與智慧醫療聚落，吸引超過三五○家生技企業、醫療機構及研究機構進駐，涵蓋再生醫學、細胞治療、AI智慧醫療與醫療機器人技術等關鍵領域，透過產學研合作，成為全球智慧醫療產業發展的典範。

在參訪中，成大團隊與FBRI針對智慧醫療應用、健康數據管理及產業聚落發展策略進行深入交流。許以霖表示，FBRI強調成功的醫療創新聚落不僅需要科技突破，更需要結合臨床應用與產業鏈結，以確保創新技術能順利導入市場。神戶的成功模式正是成大沙崙醫療創新園區的發展參考，未來雙方將進一步討論技術合作機制、產業鏈結模式及可能的投資機會。

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