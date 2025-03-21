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    瑞里女青年延續父業 推廣在地咖啡

    王麗靜協助父親田間管理咖啡園，自己也持續參加咖啡產業課程精進技術。（王麗靜提供）

    王麗靜協助父親田間管理咖啡園，自己也持續參加咖啡產業課程精進技術。（王麗靜提供）

    2025/03/21 05:30

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕咖啡市場蓬勃發展，嘉義縣梅山鄉咖啡種植面積逐年擴充，自十年前三十五公頃，至今增為近七十公頃，尤其瑞里等地區，位於海拔高度八百至一千三百公尺，適合咖啡樹生長，吸引茶農紛紛轉種咖啡，也吸引青年返鄉創業：四十歲女青年王麗靜六年前返回瑞里家鄉開咖啡店，以自家生產咖啡豆，製作獨特風味咖啡飲品，讓遊客紫藤花季賞花之餘，也能品嚐在地優質咖啡。

    梅山鄉公所農業課長蔡和順說，梅山鄉具良好氣候、土壤條件，種植出高品質咖啡豆，許多茶農近年將老化茶園轉種咖啡樹，咖啡種植面積從十年前三十五公頃，迄今增加至近七十公頃。

    尤其太平村以東，包括瑞里、太和、太興、瑞峰、龍眼、碧湖地區，海拔八百至一三○○公尺高因適合咖啡生長，農民除自產自銷，許多咖啡品牌業者也與農民契作，將咖啡豆銷往國內外。

    王麗靜的父親王秋忠曾擔任嘉縣咖啡產業發展協會理事長，王父早期推廣瑞里觀光，投入種植阿拉比卡咖啡。王麗靜返鄉後，協助父親管理咖啡園，參加縣府「啡嚐嘉義」計畫，精進咖啡專業與技術，經營「瑞里小公主咖啡」咖啡店，開發具特色咖啡飲品甜點，成為觀光特色。

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